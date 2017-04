Austin je bil do zdaj kraj srečnega imena za Marca Marqueza. Španec je s svojo hondo na minulih dirkah v ZDA uspel ogromno iztržiti, saj je na dosedanjih štirih dirkah vedno zmagal. Letos bo imel veliko zahtevnejše delo, saj njegov motocikel očitno še ni povsem zrel za take podvige. »Začetek sezone je daleč od dobrega, a sezona je dolga in smo zelo motivirani. Predvsem moram dobiti dober občutek na motociklu, ogromno podrobnosti moramo še izpopolniti. Res je, da mi ta steza ustreza, a moram res najti dobro osnovno nastavitev motocikla. Te na minulih dveh dirkah nismo uspeli najti, letošnji motocikel je glede tega izredno občutljiv in ne oprošča nobenih napak. Posebej pri zaviranju moram veliko več tvegati, v določenem trenutku mi namreč motocikel uide izpod nadzora. Zato sem v Argentini padel, ko sem tvegal nekoliko več, kot bi lahko v danem trenutku,« je povedal Marc Marquez.

Zaradi minulih uspehov bo Marquez v Austinu pod dodatnim pritiskom, da Hondi pripelje prvo letošnjo zmago, ki bo še večji izziv zaradi Mavericka Vinalesa. Ta je bil že na včerajšnjih prostih treningih zelo hiter, predvsem veliko pove podatek, da je bil tudi že hitrejši od Marqueza, a sam dodaja, da nedeljska dirka predstavlja povsem drugačno zgodbo: »Res je, da sem letos zelo dobro pripravljen, motocikel je fantastičen, a ne pozabimo, da je v Austinu steza pisana na kožo Marquezu. Dirka se bo dejansko odločala v zadnjih desetih krogih. Seveda bom skušal zmagati, a če bom na koncu drugi, bo to tudi lep uspeh, saj moramo dejansko zbrati čim več točk, preden se vrnemo v Evropo, kjer nas čakajo dirkališča, ki so bolj pisana na kožo Yamahi.« A če si kdo želi zmage v ZDA, je to Valentino Rossi. Tudi za Italijana se sezona ni začela najbolj obetavno, pa vendar je uspel s svojimi bogatimi izkušnjami vedno znova iz danih razmer potegniti največ. »Nazadnje sem v ZDA zmagal leta 2008, a to ni bilo na tem dirkališču. To je zelo zahtevno do pnevmatik, do zdaj se nekako še nisem povsem spoprijateljil z novimi sprednjimi pnevmatikami. Upam, da bo to pot bolje, in tudi če si zmage še tako zelo želim, se zavedam, da mora kot prva prioriteta ostati zbiranje točk. Kar pomeni, da moram priti v cilj čim bližje prvemu mestu. Moje najbolj priljubljene steze še prihajajo v koledarju,« je povedal Valentino Rossi, ki do zdaj še ni zmagal ravno v Austinu in na stezah v Spielbergu in Aragoniji.