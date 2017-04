Kako veliko razočaranje je bilo prisotno v sredo po četrtem zaporednem porazu v ligi za prvaka v taboru Olimpije, bi težko opisali z besedami. Čeprav so do konca še trije krogi in so možnosti Ljubljančanov za uvrstitev v izločilne boje še povsem realne, se je zdelo, kot da so se že predali. Trenerja Gašperja Okorna je misel na to, da niso več odvisni sami od sebe, povsem potrla. A stvari bi se lahko zasukale že v 8. krogu, ko zmaji danes gostujejo pri Heliosu, ki do zdaj v ligi za prvaka še ni okusil slasti zmage, Hopsi pa pri Rogaški, ki si želi zagotoviti prednost domačega terena v polfinalu in po možnosti tudi morebitnem finalu. V preostalem obračunu Krka gosti Zlatorog, ki je Novomeščane do zdaj edini ugnal v drugem delu državnega prvenstva.

»Ne predajamo se, a vemo, kako stvari stojijo. Nismo več odvisni sami od sebe, kar je zame slabo znamenje. Občutki so strašni. Ne vem, kje se je vse skupaj porušilo. Ne gre za to, da bi se sončili in mislili, da bo šlo vse samo od sebe. A če bi bili zdravi, bi se definitivno uvrstili v polfinale. To je dejstvo. Zagotovo pa se ne bi do izločilnih bojev sprehodili. Ne glede na to pa ne želim iskati alibijev. Enostavno smo izgubili, kar smo imeli. Delujemo in videti smo drugače. Marsikaj bo treba pogledati z razdalje, ko bo po vsej verjetnosti že prepozno. V tem trenutku pa lahko rečem, da smo po najboljših močeh poskušali izvleči stvari. Vsaka malenkost se nam pozna. Druge ekipe so v ligo za prvaka vstopile v odlični formi, hkrati pa v slovenski ligi nismo toliko močnejši, kot je Olimpija bila pred leti. Ko smo bili v pravi formi, smo imeli neko prednost, ko pa se nam je podrlo ravnovesje…« je skrušeno po tekmi z Rogaško govoril Gašper Okorn in poudaril, da je moštvo v igri izgubilo rdečo nit, za kar ne najde pravega razloga.

V tistem trenutku ljubljanski strateg zaradi razočaranja bržkone ni preveč razmišljal o naslednjem tekmecu Heliosu in dejstvu, da Hopsi gostujejo pri najbolj vroči ekipi v državnem prvenstvu ta hip, Rogaški. Ob pričakovanem razpletu bi Ljubljančani dva kroga pred koncem znova sami odločali o svoji usodi, saj bi se na lestvici izenačili s Polzeljani, s katerimi imajo boljše razmerje v medsebojnih obračunih. Po prespanih nočeh je tako Okorn na celotno situacijo pogledal z nekoliko bolj optimistične strani, na kar je gotovo vplivalo tudi stanje Nikole Jankovića. Po obračunu z Rogaško, ki ga je srbski center odigral s pomočjo protibolečinske injekcije, se je namreč zdelo, da je že končal letošnjo sezono, a se je nato izkazalo, da ni tako. Bolečine pri Jankoviću sicer niso izginile, a se situacija s hrbtom ni poslabšala, zato obstaja velika verjetnost, da bo proti Heliosu znova stisnil zobe in pomagal soigralcem na parketu. »Iščemo izhod iz krize, zato moramo niz štirih zaporednih porazov za vsako ceno prekiniti. Naloga glede na stanje in situacijo ni enostavna. Zavedamo se položaja, v katerem smo, ampak se ne predajamo.«

Ljubljančani bodo tako na gostovanju v Domžalah ves čas pogledovali tudi v Rogaško Slatino in upali, da bodo košarkarji trenerja Damjana Novakovića opravili svoj posel proti Hopsom. Motiva jim ne bo manjkalo, kar je potrdil tudi Novaković. »Z zmago proti Olimpiji smo si zagotovili polfinale, morda pa celo kaj več. S tem mislim na drugo ali prvo pozicijo, ki bi nam v izločilnih bojih prinesla prednost domačega parketa. Do tega je še daleč, zato razmišljamo zgolj o naslednji tekmi proti Hopsom, proti katerim bomo krenili po novo zmago.«

Liga Nova KBM, 8. krog, za prvaka, danes ob 18. uri: Helios – Olimpija, ob 19. uri: Rogaška – Hopsi, ob 20. uri: Krka – Zlatorog, za obstanek: Portorož – Podčetrtek 44:102 (16:30, 26:52, 33:78, Radanović 11; Janc 22), danes ob 17. uri: Primorska – Šenčur, ob ob 20. uri: LTH Castings – Tajfun.