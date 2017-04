Podjetje Avelana, ki ga vodi priznani strokovnjak s področja žilne kirurgije dr. Andrej Šikovec, je na Otočcu odprlo prvo zasebno bolnišnico na Dolenjskem. Naložba je vredna približno 3,5 milijona evrov, od tega je Avelana pridobila 1,6 milijona evrov posojila podjetniškega sklada, preostalo so lastna sredstva. Samo oprema je vredna 700.000 evrov. Šikovec sicer v okviru podjetja Avelana opravlja operacije žil že dvanajst let. Dokler ne bo kirurški center in inštitut za žilne bolezni na Otočcu v celoti zaživel, bo Šikovec še vedno opravljal delo tudi v novomeški bolnišnici.

Objekt velikosti 1600 kvadratnih metrov med drugim obsega tri operacijske dvorane, opremljene z najsodobnejšo medicinsko opremo, standardne in nadstandardne bolniške sobe, dnevno bolnišnico, prostor za intenzivni nadzor, pa tudi opremo in zmogljivosti za raziskovalno dejavnost na področju žilnih obolenj. Kot pojasnjuje Šikovec, koncept njihove bolnišnice temelji na žilni kirurgiji, pa tudi na abdominalni kirurgiji in ortopediji.

»Znanje in opremo imamo, čakamo le še koncesijo« V bolnišnici, kjer sta trenutno zaposlena dva zdravnika in še dva po pogodbi, bodo tako pacienti, ki bodo potrebovali zahtevnejše operacije, kot tudi tisti, ki ne bodo potrebovali hospitalizacije. Trenutno se največ ukvarjajo z obolenji ven na nogah, pa tudi z arterijskimi obolenji oziroma aterosklerozo, ki je lahko posledica napačnega načina življenja, lahko gre za normalen proces staranja, lahko pa gre vzroke iskati v genetiki. »Populacija se stara, zdravstveni politiki pa redkokdaj uspe preseči razkorak med potrebami in zmogljivostmi. Za ta korak smo se odločili zaradi potreb in ker smo videli, da je v javnih zavodih vse skupaj preveč zapleteno. Že nabava ene same naprave na primer lahko traja eno leto, mi pa smo v enem letu zgradili celo bolnišnico. Nismo vezani na razpise, kupimo pa, kar mislimo, da je najkakovostnejše.« Avelana ima koncesijo za izvajanje venske kirurgije od leta 2005. Šikovec, ki je med drugim razvil inovativno tehniko laserske zapore ven, po kateri je bolnik takoj po posegu pripravljen za vsakodnevno delo, pa upa, da jim bo uspelo pridobiti koncesijo še za druge storitve. »Imamo znanje, ljudi in opremo, čakamo samo še na koncesijo,« pravi. Manjše ambulantne prostore imajo tudi v Novem mestu, trenutno pa obravnavajo približno tisoč pacientov na leto.