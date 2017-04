Po tem, ko je bil na ljubljanskem sodišču nekdanji domžalski policist Gregor Makovec obsojen na tri leta in osem mesecev zapora, je zdaj na zatožno klop stopil še en njegov kolega, 39-letni Uroš Iskra s Policijske postaje Ljubljana Šiška. Očitajo mu, da si je iz škatle, ki jo je gobarica po naključju našla na Toškem čelu, vzel nekaj heroina in kokaina. Obtožen je zlorabe uradnega položaja, a je na predobravnavnem naroku zatrdil, da ni kriv in je ponudbo specializirane tožilke Sonje Breznik zavrnil. Za priznanje je namreč predlagala desetmesečno pogojno kazen z dveletno preizkusno dobo. Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do pet let.

Pisali smo že o vrsti Makovčevih nezakonitosti. Po znancu je spravljal v promet tablete, ki spadajo med prepovedane droge, organiziral in nadziral je sicer neuspeli poskus vloma v trgovino, za nekaj malega podkupnine je znancu pomagal pri prirejanju prometne nesreče in si pri hišni preiskavi prilastil zavitek heroina ter ga potem predal nekemu odvisniku. Nepoštenega policista je nadrejenim prijavil njegov takratni policijski partner, ki mu je bilo dovolj tega spornega početja. Glede Makovca je takrat tudi dejal, da sta, ko sta postala partnerja, poleg službenega vzpostavila tudi prijateljski odnos in da mu je zaupal marsikaj – med drugim, da sta z nekdanjim partnerjem na PP Ljubljana Moste Urošem Iskro celo skupaj uživala kokain. Ravno ta Iskra je zdaj sedel pred sodnika Borisa G. Hrovata . A obtožba se ne nanaša na čas njegovega službovanja v Mostah, pač pa na poznejše obdobje, že na šišenski policijski postaji.

Že kaznovan

Avgusta 2014 je gobarica na Toškem čelu med listjem ob drevesu našla škatlo, ki je na pol kukala iz zemlje. Odprla jo je, v njej zagledala vrečke s prahom, jo spet urno zaprla in poklicala policijo. Na kraj sumljive najdbe so poslali Iskro in njegovo kolegico. Iskri zdaj očitajo, da je še pred ogledom škatlo odnesel drugam in z nje vzel neugotovljeno količino heroina in kokaina. Prijavila ga je kolegica, ki je videla, da je zavojčke začel jemati ven. Opozorila ga je, naj neha, on pa ji je rekel, da bo vse v redu in da nihče ne bo opazil. Da bi jih dejansko vzel, sicer ni videla, saj se je namenoma obrnila stran, da ne bi bila priča nečednemu ravnanju. Je pa kasneje, ko je škatlo vrnil na mesto najdbe in so jo tudi »uradno« odprli, videla, da jih nekaj manjka. Menda ji je Iskra pojasnil, da bo drogo dal nekemu svojemu viru, ki jo bo prodal naprej. Domneval je, da bo iztržil od 1200 do 1500 evrov, in policistki rekel, da bo dobila tretjino. Z Iskro je po tem dogodku prekinila stike. Nekaj časa jo je črvičilo, kaj naj stori, potem pa se je odločila za prijavo. Mimogrede, lastnika droge nikoli niso našli.

Kot je bilo razbrati iz besed sodnika Hrovata, to ni bilo prvo nezakonito Iskrino ravnanje; kaznovan naj bi že bil zaradi goljufije na delovnem mestu, posredi naj bi bili potni stroški. Z delodajalcem se je zmenil glede povračila škode in tako so mu sodniki izdali le kaznovalni nalog. Plačati naj bi moral okoli 1500 evrov kazni.