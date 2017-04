Francoske volitve

Svetovni in predvsem evropski delniški trgi so v pričakovanju francoskih predsedniških volitev, kjer vse kaže, da se bosta dva najboljša kandidata po prejetem številu glasov pomerila v drugem krogu, ki bo 7. maja. Glede na ankete veljajo volitve za zelo negotove, saj so kandidati precej izenačeni, velik delež, skoraj četrtina, je neodločenih volilcev, ki lahko poskrbijo za presenečenja, a vendar se pričakuje boj med nacionalistko Marine Le Pen in sredinskim kandidatom Emmanuelom Macronom. Zanimivo je, da so glede izida volitev veliko bolj zaskrbljeni vlagatelji, ki nalagajo v dolžniške vrednostne papirje, kar se kaže v razliki med donosnostjo desetletne francoske državne obveznice in desetletne nemške državne obveznice, medtem ko so vlagatelji v lastniške vrednostne papirje precej bolj pomirjeni. Francoski borzni indeks CAC 40 je tik pod večmesečnim vrhom, ankete med institucionalnimi vlagatelji kažejo, da so prav evropske delnice glede na regijo trenutno najbolj zaželene.