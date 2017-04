Gorenjski policisti so oktobra lani sporočili, da so razbili kriminalno združbo, ki je delovala v okviru hierarhično organizirane motoristične skupine. Ker je preiskava potekala v prostorih jeseniškega motorističnega kluba Hells Angels MC Steel City, so njeni člani navedbe policistov zanikali celo na novinarski konferenci. Zdaj se je preprodajalcem kokaina začelo soditi na kranjskem sodišču. Tudi tožilka Vesna Primožič je včeraj pojasnila, da povezava z motoristično skupino članom združbe ni bila dokazana.

Kriminalisti so sicer oktobra opravili 19 hišnih preiskav na območju Gorenjske, Celja in Ljubljane. Takrat so kazensko ovadili 13 oseb za 67 kaznivih dejanj trgovanja z drogami in orožjem. V kazenskem postopku, osredotočenem samo na prepovedane droge, je zdaj 12 obtoženih. Za očitano kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen od enega do desetih let zapora. Na predobravnavnem naroku zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so trije obtoženi krivdo včeraj na okrožnem sodišču v Kranju priznali, trije pa so jo zanikali in se bo zanje sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo.

Začelo se je v sosednji Avstriji Armin Mujagić, ki sojenje čaka v priporu, je krivdo za očitano kaznivo dejanje zavrnil, enako sta storila tudi Senad Budimović in Maja Hausman, zato se bo zanje sojenje nadaljevalo na glavni obravnavi. Za Amela Kurbegovića, Nika Hiršenfelderja in Adisa Hodžića, ki so krivdo priznali, je tožilka predlagala pogojne zaporne kazni, sodnica Milena Turuk pa je njihov izrek napovedala za 8. maj. »Gre za obtožence, ki so se ujeli v prisluhe, njihova dejavnost pa je bila manjša, zato sem zanje predlagala pogojne obsodbe,« je dejala tožilka. Večina predlaganih pogojnih kazni je enoletnih, en predlog je za štiri mesece daljši, predlagana preizkusna doba pa je dve oziroma tri leta. »Preiskava se je začela z obvestilom avstrijskih varnostnih organov, da je slovenski državljan navezal stik s stalnim policijskim sodelavcem, ki je bil infiltriran na območju Avstrije,« je ozadje dogajanja novinarjem pojasnila tožilka. V sosednji Avstriji je potekala preiskava kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog, po tem pa so preiskavo začeli še slovenski kriminalisti. Po odredbah za nadzor telekomunikacij, ob katere se je včeraj obregnil zagovornik prvoobtoženega Mujagića, češ da so nezakoniti, so se začela prisluškovanja telefonskim pogovorom, ki so pokazala, da so v posle vpleteni tudi slovenski državljani.