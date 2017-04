Čeprav do zdaj pri slovenskih kupcih mitsubishi space star ni naletel na kakšen posebno dober odziv, to še ne pomeni, da prenovljeni nima kaj ponuditi. V dolžino zdaj meri 3,8 metra, kar je 8 centimetrov več kot doslej, a gre to v prvi vrsti na račun popolnoma spremenjenega sprednjega dela, kjer je najbolj viden drugačen odbijač, v maski pa je nekaj več kromiranih dodatkov.

Za še večjo opaznost so dodali dve novi barvi, vinsko rdečo in oranžno, s čimer je space star na voljo v devetih različnih barvah karoserije. Notranjost je moč dobiti v eno- ali dvobarvni kombinaciji oblazinjenja, v prtljažniku, ki ima prostornino 175 litrov, pa je na voljo dvojno dno. Pri elektronski opremi so zdaj dodali pomoč za speljevanje v klanec, optimizirali so lastnosti blažilnikov in vzmetenja, s prenovo pa je avtomobil postal tudi bolj odziven, saj tehta vsega 845 kilogramov. V motorni paleti najdemo dva pogonska agregata, oba sta 3-valjna bencinska, enolitrski zmore 71 konjev (52 kilovatov), 1,2-litrski pa 80 KM (59 kW). Vozniku je na voljo le ročni menjalnik, cene pa se začnejo pri 10.990 evrih za enolitrsko in 12.990 evrih za 1,2-litrsko različico (ponujajo tudi 1000 evrov popusta). az