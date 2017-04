A takšni so pač sodobni trendi avtomobilske industrije in Jaguarjev F-pace je v tej vedno bolj pisani druščini ena od svežih izbir. Da so z njim Angleži zadeli v polno, priča tudi to, da se je pred dnevi okitili z nazivom svetovni avto leta, o tem, da ima Jaguar z njim v žepu pravega aduta, pa smo se ne nazadnje prepričali tudi sami. Dovolj je bilo nekajdnevno druženje z različico z 2-litrskim dizelskim motorjem s 180 konji (132 kW), štirikolesnim pogonom in samodejnim 8-stopenjskim menjalnikom, s katero smo hitro ugotovili, da imajo Angleži v rokah aduta, ki se lahko postavi po robu (večinoma nemškim) vladarjem tega razreda.

Je pa seveda treba vzeti v račun, da je F-pace malce drugačen. Kot se od te znamke pričakuje, je vse skupaj naravnano za trohico bolj športno, zato je vzmetenje dokaj trdo, s čimer pa ovinke premaguje nič kaj tipično športno-terensko, temveč je precej dinamičen, se vozi kot po tračnicah. Med vožnjo nas je tako zmotil edinole malenkost preglasen motor; ali pa smo pač le želeli jaguarja peljati z malce težjo nogo. Pri tem je za tovrsten avto omenjena konjenica dovolj, da avto deluje precej odziven (8,7 sekunde do stotice), vseeno pa pri pospeških ni čutiti pretirane lahkotnosti in občutka »neskončne« moči, kot jo je bržčas pri močnejših modelih. Kljub temu da gre za športnega terenca, smo ga sami preizkušali zgolj na navadnih cestah, verjamemo pa, da se osnovnih terenskih preizkušenj ne bi ustrašil. A lastnik s kravato in lakiranimi čevlji bo na terenska brezpotja zašel bolj poredko. Je bila pa poraba z 8,2 litra na 100 kilometrov zmerna.

Malce posebna je tudi notranjost vozila, pa ne v smislu, da bi ji kaj manjkalo, temveč le v tem, da je z nekaterimi detajli drugačna in zahteva malce navajanja. Upravljanje z osnovnimi ukazi je tako kombinacija ne tako številnih gumbov (spet smo ugotavljali, da kakšen več ne bi škodil) in zaslona na dotik, namesto prestavne ročice je tu velik vrtljiv gumb, ki se ob zagonu dvigne oziroma, ko motor ugasnemo, potopi v dno sredinske konzole. Kakovost izdelave in materiali so vrhunski, vendarle voznikovo delovno okolje z merilniki in vsem drugim nima kakšnega šokantnega učinka v smislu, da bi, ko se v avto prvič usedemo, voznika pustilo brez sape. Deluje pač »urejeno konservativno«, je pa res, da je povsem drugače pri višjih stopnjah opreme…

S 4,73 metra dolžinske mere ga v primerjavi z nemškimi tekmeci težko dimenzijsko »popredalčkamo«, saj spada na primer med mercedesa GLC in GLE, med BMW X3 in X5 ali med porscheja macana in cayenna, je pa v notranjosti celo precej prostornejši, kot bi sklepali po atraktivni in na videz kompaktni zunanjosti. Zelo velik je že tudi v osnovi prtljažni prostor (650 litrov), kar se cene tiče, pa z dobro, a ne najbogatejšo opremo prestige jaguar F-pace stane pričakovanih 54.942 evrov. Če potegnemo črto – zanimiva sveža in drugačna izbira je tale F-pace.