Jeff Koons oblikoval Vuittonove torbice

Umetnik Jeff Koons je bil v naših krajih najbolj popularen, ko se je leta 1991 poročil z italijansko pornozvezdo madžarskega rodu Ilono Staller - Cicciolino, ki je postala njegova muza. Njun zakon se je končal tri leta pozneje, iztekel pa se je v grobi sodni bitki za sina Ludwiga, ki ga je Cicciolina odpeljala s seboj v Italijo. Mimogrede, Koons ima osem otrok, od tega šest sinov in dve hčeri. Ni treba poudariti, da so to otroci različnih mater. Kakor koli, Cicciolina je nato postala italijanska poslanka, on kralj umetnosti kiča, čigar najbolj znani prispevki k sodobni umetnosti so verjetno psički iz balonov. Enega od teh so leta 2013 na dražbi Christie's prodali za neverjetnih 58,4 milijona dolarjev.