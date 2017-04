Kdo je oče otroka Serene Williams

Letos je res leto zvezdniških nosečnosti, zdaj je svojo oznanila še najboljša teniška igralka Serena Williams. Če o njej vemo skorja vse, pa o njenem zaročencu in očetu njenega otroka, 33-letnem Alexisu Ohanianu, vemo bolj malo. Rodil se je v New Yorku armensko-ameriškemu očetu in nemški materi, ki mu je vsak dan govorila, kako poseben fant je. Na svoje armenske korenine je tako ponosen, da je pred dnevi na premiero filma The Promise o armenskem genocidu odpeljal svojega dedka. Leta 2005 je diplomiral iz zgodovine in ekonomije, vmes pa s sostanovalcem iz študentske sobe Stevom Huffmanom ustanovil Reddit. Leto dni pozneje ga je kupila založniška hiša Conde Nast, ki ima v lasti tudi revije Wired, GQ in Vogue. Ohanian je še vedno v upravnem odboru, a se raje ukvarja z drugimi zadevami, saj je prepričan, da mora biti svet boljši. Imenujejo ga tudi spletni župan, saj je zelo glasen spletni aktivist.