Princ William pa je bil v BBC-jevem dokumentarcu še bolj oseben glede razlaganja o svojem psihološkem stanju. Dejal je, da dvajset let po mamini smrti še vedno občuti šok in da se tega občutka nikoli ne bo znebil. Ko je umrla princesa Diana, je bilo princu 15 let. O mamini smrti je v intervjuju za Daily Telegraph spregovoril tudi njegov brat princ Harry, in sicer, da je dve leti po smrti lady Di moral poiskati profesionalno pomoč, saj se ni mogel več soočati s kaosom v svoji glavi. Tedaj je bil star 12 let. Oba sta tudi poudarila, da je treba razbiti stigmo duševnih motenj in o tem odkrito spregovoriti.

Seveda ni naključje, da so vsi trije prav te dni govorili o svojih travmah. So namreč pokrovitelji projekta Heads Together, ki spodbuja ljudi, da spregovorijo o svojih psiholoških problemih, druge pa, da jim prisluhnejo. William je ob tem še zlasti poudaril, da morajo o svojih težavah spregovoriti tudi moški, saj je med delom helikopterskega reševalca videl preveč samomorov moških, ki niso več videli izhoda iz mreže težav.