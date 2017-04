Malce nerodno je le, da so pred nekaj meseci britanski tabloidi objavili elektronska sporočila, v katerih se David Beckham jezi na to, da ga niso uvrstili na seznam dobitnikov višjega viteškega reda, s katerim bi mu pripadal tudi naziv sir. Medalja, ki sta jo prejela zakonca Beckham, je namreč najnižjega reda. Nogometaš je v elektronskih sporočilih svojemu tiskovnemu predstavniku zapisal, da je »nesramna šala«, ker mu pred tremi leti niso podelili višjega viteškega naslova za njegovo humanitarno delo v Unicefu in skladu Eltona Johna. »Če bi bil Američan, bi kaj takega dobil že pred desetimi leti,« se je jezil Beckham. Njegovi piarovci so nemudoma dejali, da so bila elektronska sporočila ukradena z namenom izsiljevanja in da so izjave vzete iz konteksta.

Toda malce nelagodja je bilo ob ženini podelitvi kljub vsemu čutiti. Medtem ko so vsi drugi dobitniki medalj pozirali fotoreporterjem, sta zakonca Beckham v palačo prišla skrivaj in se takoj po slovesnosti tudi odpeljala. Kar je precej drugače, kot je bilo, ko je isti red leta 2003 dobil David: tedaj je s solznimi očmi razlagal, kako je ganjen, ker je srečal kraljico, in se z ženo s perjem na klobuku poljubljal pred novinarji.