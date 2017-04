»Škoda je po prvih pripovedovanjih vinogradnikov nekje tudi stoodstotna,« je povedal Vasja Juretič, specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. O škodi bo lahko več povedal prihodnji teden, ko se bodo razkrile vse posledice in se bo s kmeti podal na teren.

»Najbolj so bili na udaru trta, češnje, breskve, orehi in fige, nekaj škode bo zagotovo tudi na zelenjavi, posevkih in krompirju,« pojasnjuje. Kmetje so tudi v Vipavski dolini zmrzali ponekod kljubovali s prižiganjem ognja, nekaj jih je posevke prekrilo, drugi so nasade škropili. »V takšnih primerih se človek oprime vsega,« pravi Juretič.

Sadjarju in vinogradniku Urošu Besednjaku iz Drage pri Dornberku je v mladem vinogradu ob reki Vipavi pomrznilo 90 odstotkov trt. In to kljub temu da ga je v četrtek do poznega večera škropil s pripravki proti pozebi, kot so svetovali strokovnjaki. »Verjetno smo bili s škropljenjem prepozni. Čez mesec se bo pokazalo, ali bo kakšno oko na trtah vendarle še pognalo. Nasad je star dve leti, prvo trgatev smo pričakovali prihodnje leto,« je povedal vinogradnik, preden se je odpravil v sadovnjak s češnjami in breskvami. Tudi tam je že prejšnji dan na listju opazil znake pozebe.