Nekdanjemu premierju Antonu Ropu ponovno sodijo zaradi očitkov, da je izdal tajne podatke, ko je pred desetimi leti takratnemu novinarju Televizije Slovenija Vladimirju Vodušku govoril o »dogovarjanju« med Ivom Sanaderjem in Janezom Janšo. Sander, takratni hrvaški premier, in Janša, vodja slovenske opozicije, naj bi se leta 2004 dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu, da bi vplivala na slovenske volitve. Rop je bil oktobra 2014 pravnomočno obsojen, februarja 2016 pa so vrhovni sodniki sodbo razveljavili, saj po njihovem tisto, kar je Rop povedal Vodušku, niso bili tajni podatki.

Tožilstvo mora torej dokazati, da je vendarle šlo za tajne podatke. S tem namenom so modificirali obtožni predlog, vendar so ga sodišču poslali le dan pred obravnavo, ki jo je sodnica Ana Testen zato prestavila na 12. maj. Ropova odsotnost tako ni bila pomembna, a ji je sodnica vseeno posvetila veliko pozornosti. Povedala je, da Rop vabila ni sprejel, po odvetniku pa je v začetku aprila javil, da ne bo prišel na obravnavo, ker ima obveznosti na Frankfurt School of Finance and Management. V četrtek ponoči je sodišču poslal elektronsko sporočilo, da ne bo odsoten zaradi te, ampak zaradi druge obveznosti, ki je ni navedel.