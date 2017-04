V boju za zlato se je Trstenjakova v dvorani Torwar pomerila s 23-letno Francozinjo Margaux Pinot in jo po štirih in pol minutah podaljška premagala, ko je tekmica dobila kazen.

Francozinja je šla v finale spočita, saj je polfinalni dvoboj s favorizirano rojakinjo Clarisse Agbegnenou dobila zaradi predaje slednje. Na papirju je bila favoritinja Slovenka, ki je dobila tudi doslej edini medsebojni dvoboj na letošnjem grand slamu v Parizu.

Sedemindvajsetltna Celjanka je pred tem v polfinalu ugnala Nemko Martyno Trajdos z mestom za ipon po natančno polovici dvoboja oziroma dveh minutah ter na ta način prav tako privarčevala nekaj moči za sklepni obračun. Pri Nemki gre za izredno neugodno tekmico, ki je Trstenjakovo premagala v finalu evropskih iger leta 2015 v Bakuju, dobila pa je tudi zadnji medsebojni dvoboj decembra lani na grand slamu v Tokiu. Trstenjakova pa je ponovila uspeh z lanskega EP v Kazanu, kjer je na poti do zlata ugnala isto nasprotnico.

Dopoldan je Trstenjakova, branilka evropske krone z lanskega prvenstva v Rusiji, s končnim prijemom najprej odpravila Rusinjo Darjo Davidovo in v četrtfinalu še Italijanko Edwige Gwend, s katero pa je morala v podaljšek, ki ga je varovanka Marjana Fabjana dobila z metom za vazari po 30 sekundah.

Ostali slovenski tekmovalci so se poslovili po hitrem postopku. Anko Pogačnik v kategoriji do 70 kg je ugnala 19-letna Nemka italijanskega rodu Giovanna Scorccimarro. Dvajsetletno Andrejo Leški je v kategoriji Trstenjakove ugnala pet let starejša Rusinja Jekaterina Valkova, lani bronasta na EP v Kazanu. Za Martina Hojaka, lani v Kazanu polfinalista EP, pa je bil usoden nekdanji evropski prvak Loic Karval iz Francije.

Slovenci bodo nastope na EP sklenili v soboto, ko bosta na tatamiju še Mihael Žgank v kategoriji do 90 kg in Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg.