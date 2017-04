Po prvotnem predlogu vodstva Telekoma bi v nadzornem svetu ostala sedanji predsednik nadzornikov Jamnik in Babičeva, novi člani pa bi postali Tomislav Kalan, Uroš Mesojedec in Rok Rozman. Slovenski državni holding (SDH), ki ima skupaj z državo več kot 60-odstotni delež, je na skupščini podal nasprotni predlog, po katerem je med nadzorniki tudi predsednica uprave SDH Glavina.

Interese kapitala v nadzornem svetu Telekoma Slovenije trenutno poleg Jamnika in Babičeve zastopajo Adolf Zupan, Marko Hočevar, Tomaž Berločnik in Dimitrij Marjanović. Prvim petim se mandat izteče 27. aprila, zadnjemu pa maja 2020.

Izrazito kompleksen postopek

V ozadju imenovanja novih nadzornikov je bil po njegovih besedah sicer »izrazito kompleksen postopek, v katerega so bili vključeni tudi ustrezni strokovnjaki za upravljanje z viri«. »Nadzorni svet si je za to vzel izjemno veliko časa, preveril vse potencialne konflikte interesov in vse to upošteval pri presoji oblikovanja lastnega volilnega predloga,« je dejal Jamnik.

Skupščina je sprejela prvotni predlog glede uporabe bilančnega dobička za lani, ki znaša 32,8 milijona evrov. Za izplačilo dividend bodo namenili 32,5 milijona evrov oz. pet evrov bruto na delnico, preostalih 307.000 evrov pa prenesli v naslednje leto.

Skupščine se je želel udeležiti tudi poslanec SD Janko Veber, a mu tega zaradi dejstva, da se ni predhodno prijavil, niso dovolili. Veber je sicer vztrajal, da ima kot predstavnik ljudstva pravico prisostvovati na javni skupščini.

V izjavi medijem je med drugim izpostavil, da "Telekom razpolaga z vsemi obrambnimi načrti, ker ima podatke o varovanju pomembnih vojnih lokacij". Interes o njegovi prodaji tujcem po Vebrovih besedah kaže na to, da sta ogrožena ne le tehnološki razvoj in razvoj znanosti, temveč tudi varnost države.