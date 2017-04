Slišali smo, katere ukrepe izvaja Inšpektorat za okolje in prostor pri nadzoru nad prevozom odpadkov čez mejo. G. Bojan Počkar, inšpektor svetnik, je izpostavil težave, povezane z nezakonitim ravnanjem z odpadki.

Zelo zanimiva razmišljanja glede krožnega gospodarstva in optimalne stopnje recikliranja je podal prof. dr. Roland Pomberger, ki prihaja iz avstrijske univerze v Leobnu. Razložil je, kako so se v različnih evropskih državah zadnja leta spreminjale stopnje odlaganja, recikliranja in sežiganja, ter je podal predvidevanja vnaprej.

Mulj je surovina ali energent, ki ga je mogoče ob ustrezni obdelavi koristno uporabiti kot gnojilo, surovino za kompostiranje, gradbeni material, zemljino ali kot alternativno gorivo. Med najpogosteje uporabljanimi procesi priprave za nadaljnjo ali končno uporabo je sušenje, kar je predstavil dr. Janez Ekart.

Tekstilni izdelki so zdaj najhitreje rastoči odpadki v EU in se bodo po napovedih še povečevali. Večina odpadnih oblačil konča na deponijah ali v sežigalnicah, kar ima izjemno negativen učinek na okolje. Dr. Mojca Poberžnik iz Inšituta za okoljevarstvo in senzorje je predstavila industrijsko simbiozo tekstilne in kemične industrije. Problematiko odpadkov v kmetijskem sektorju in pomen krožnega gospodarstva v povezavi z informacijsko tehnologijo je predstavila ga. Mojca Justin iz Datalab Tehnologije d.d.

Kako je s pridobivanjem energije iz odpadkov, kateri so procesi energijske izrabe odpadkov ter kako pomembno je, da se odločimo, katere odpadke reciklirati in katere termično obdelati, je povedal dr. Filip Kokalj iz Fakultete za strojništvo v Mariboru.

Osrednji del konference je predstavljala okrogla miza na temo Krožno gospodarstvo v Sloveniji – priložnost za nove poslovne modele. Na njej so se soočili: mag. Tanja Bolte (Ministrstvo za okolje in prostor), Branko Kosi (Snaga d.o.o.)., doc. dr. Damjan Balabanič (Avtotransporti Kastelec) in dr. Janez Ekart. Okroglo mizo je povezovala dr. Marinka Vovk (Okoljsko-raziskovalni zavod).

Sklep okrogle mize je bil, da je nujno ohraniti naravne vire in temu je treba prilagoditi proizvodne procese ter potrošniške navade. Potrošniki moramo manj stremeti k lastnini izdelkov, ampak k najemu storitev, s katerimi bomo izpolnili enako potrebo kot z izdelkom v svoji lasti. Spremeniti moramo občutek za to, kaj nam je pomembno.

V zaključku konference sta povezovalka dogodka, Saša Einsiedler, in predstavnica Založbe Forum Media, mag. Medeja Brglez, izžrebali 14 udeležencev, ki so prejeli mikavne nagrade.

