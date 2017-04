Predlagam štiri ukrepe.

Prvič: mednarodna skupnost mora nujno ostati previdna in trgovski ladijski promet naj sledi nasvetom vojaške mornarice ter Mednarodne pomorske organizacije, kadar gre za načrtovanje varnih prehodov skozi morske koridorje ob obali Somalije. Treba je zbirati obveščevalne podatke o tveganjih, kriminalnih združbah, piratskih ladjah in nedavnih dejavnostih piratov.

Drugič: ustvarjanje delovnih mest preprečuje kriminal. Kar storimo na kopnem, vpliva na dogajanje na morju. Somalija je verjetno najmanj razvita država na svetu. Zavedati se moramo, da je obljuba piratov o bogastvu dovolj velika vaba za obubožane in brezposelne mlade. Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je izvedel raziskavo Oceans Beyond Piracy, ki je pokazala, da je revščina eden od glavnih razlogov za tovrstno kriminalno dejavnost: »Moja družina je revna, zato sem se pridružil piratom,« je dejal eden od zapornikov.

Ključno je širjenje zavedanja o nevarnostih življenja na odprtem morju in nujnosti ustvarjanja trajnostnih načinov preživljanja na kopnem. Hkrati moramo raziskati in nadzirati povezavo med piratstvom in nezakonitim ribolovom, ki izčrpava vire Somalije. Tudi to področje zahteva našo pozornost.

Tretjič: potrebujemo pravično kazensko pravosodje, ki bo pirate preganjalo, obsodilo in spravilo v varne ter varovane zapore v Somaliji. Doslej je bilo pridržanih 1.300 mladih somalijskih moških, ki so osumljeni piratstva. Sojenja potekajo s pomočjo sodišč iz 21 držav.

UNODC in njegov globalni program za preprečevanje pomorskega kriminala s sedežem v Nairobiju pomaga državam v regiji pri sojenju in kazenskem pregonu osumljenih piratov. Hkrati nudi podporo mnogim žrtvam piratstva. Nenehno potekajo prizadevanja za reševanje talcev; UNODC trenutno sodeluje pri osvoboditvi 150 talcev. Pomagal je tudi pri izpustitvi 26 članov posadke ladje FV Naham 3. oktobra lani.

Prioriteta je preprečiti, da pirati postanejo teroristi. UNODC vodi enega največjih svetovnih programov za preprečevanje nasilnega ekstremizma v zaporih, v katerih so tudi pirati. Program je zasnovan tako, da teroristični organizaciji Al Šabab preprečuje radikalizacijo in rekrutiranje ranljivih zapornikov.

Četrtič: somalijski pomorski organi pregona potrebujejo pomoč v sredstvih in opremi, da lahko razširijo svoj doseg čez somalijsko obalo. UNODC že zagotavlja usposabljanja v zvezi s tem, kako povezati operacije obalne straže in operacije mornarice ter kako načrtovati gibanja trgovskih ladij, da ne pritegnejo pozornosti piratov.

Večina teh tem bo predmet razprave na konferenci v Londonu, ki bo potekala 11. maja letos. Udeležili se je bodo generalni sekretar Združenih narodov António Guterres, britanska premierka Theresa May in somalijski predsednik Mohamed Abdullahi Mohamed. Naše delo na teh področjih je lahko model za podporo državam, ki potrebujejo pomoč. Združeni narodi in mednarodna skupnost so lahko upravičeno ponosni na svoje dosežke, londonska konferenca pa lahko prinese nov zagon za nadaljnje ukrepe.

Somalija in Afriški rog se soočata s številnimi izzivi. Tudi ko bodo države dosegle uspehe v iskanju nafte in gospodarstvu vdihnile novo življenje, bo piratstvo še vedno resna nevarnost za kakršenkoli trajnostni razvoj. Zaradi ljudi v Somaliji mora mednarodna skupnost ohraniti prizadevanja za preprečevanje piratstva in pomagati, če je to potrebno. Ne smemo dovoliti, da postanemo ujetniki morja.

JURIJ FEDOTOV, izvršni direktor Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC)