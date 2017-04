V Luko Koper pozimi prispejo tudi po tri ladje s pošiljkami rastlin oziroma živil na dan. Redno prihajajo iz Egipta, Jordanije in Izraela. Izrael večino sadja in zelenjave v Evropo spravi prav prek koprskega pristanišča.

»Mi smo tega veseli, ker imamo tako opravka z državo z razvito kmetijsko tehnologijo. Njihovo blago je zelo kakovostno, v njem doslej nismo našli ostankov pesticidov. Imajo tudi precej ekološke pridelave, zlasti paprik in jajčevcev. Pred dnevi sem na izraelskih jajčevcih iz ekološke pridelave našla uši. To me skoraj veseli, saj to pomeni, da so bili pridelani brez pesticidov,« nam je pojasnila Helena Hrvatin, vodja mejne fitosanitarne inšpekcije v Luki Koper, in dodala, da so med vsemi pošiljkami živil, ki jih pretovorijo v slovenskem pristanišču, najštevilnejše pošiljke s papriko, saj je Koper glavno pristanišče za vnos izraelske paprike za vso Evropsko unijo.

Mnogih živil, ki priplujejo v Koper, pa Slovenci ne moremo kupiti, saj se naši trgovci z njimi oskrbujejo od drugod. Blago iz Kopra po cesti ali železnici potuje naprej, najpogosteje v Veliko Britanijo, Irsko, države Beneluksa, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Hrvaško, Bosno in Hercegovino… Kot zanimivost dodajmo, da ladja iz Izraela in Egipta do Kopra pluje od tri do štiri dni, iz Republike Južne Afrike štiri tedne, iz Kitajske šest tednov, kar je tudi najdaljši tranzitni čas ladje. V Luki Koper so nedavno dobili nov žerjav, ki so ga s splavom pripeljali z Reke in ki bo lahko raztovarjal kontejnerske ladje z 20.000 zabojniki na krovu. Največja ladja, ki prevaža živila in se ustavi tudi v Kopru, je za zdaj 367 metrov dolga Gerda Maersk danskega ladjarja, ki jo raztovarjajo približno tri dni.

Ob sadnem terminalu Luke Koper ima svojo stavbo fitosanitarna inšpekcija, ki med drugim opravlja fitosanitarni nadzor rastlin in rastlinskih proizvodov, saj se lahko z njimi prenašajo škodljivi rastlinski organizmi. Fitosanitarna inšpekcija, ki spada pod Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je vnaprej obveščena, kdaj bo dobila v pregled pošiljko rastlin oziroma živil.