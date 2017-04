Pred dobrim desetletjem so ljudje pred operacijami za vsak primer preverjali, ali je njihov zdravnik še vedno zaposlen v bolnišnici. Spremljanje seznamov novih koncesionarjev na časopisnih straneh se je pogosto izplačalo, saj so iz bolnišnic telegrame z odpovedjo posega ali pregleda včasih pošiljali šele kakšen dan prej. Do nekaterih bolnikov obvestila niso prišla pravočasno. Spraševali so se, zakaj jih ne morejo preprosto poklicati po telefonu.

V zdravstvu se stvari premikajo počasi, ko gre za spoštovanje bolnikovega časa, pa še toliko bolj. V vladni obravnavi so zakonske spremembe, ki bolnišnicam nalagajo, da s svojimi bolniki pred začetkom zdravljenja vzpostavijo stik. Ali bodo to storile, je danes odvisno od volje in reda na posameznem oddelku. V isti bolnišnici lahko nekje vse teče kot namazano, v sosed