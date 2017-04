Slutiti je bilo, da bo najtežji del sojenja Zvonetu Laubiču tisti, ko bo kot priča v sodno dvorano stopil Gregor Lipič. Moški, s katerim je njegova zdaj pokojna žena Yolanda Rodriquez živela skupaj le kratek čas pred umorom. Po tistem, ko se je očitno sama pri sebi dokončno odločila, da zapusti Laubiča, s katerim sta imela težave.

Laubič je še poslušal kratko izpoved o tem, kako so se spoznali v Dominikanski republiki in se tudi velikokrat obiskovali. Stike so ohranili tudi, ko sta se najprej pokojna, za njo pa tudi Laubič vrnila v Slovenijo. »Videvali smo se na približno mesec in pol,« je senatu pojasnjeval Lipič. Ko je govoril o tem, da sta se odločila, da bosta živela skupaj, in kako je Laubič Yolando vsak dan klical, ji pošiljal sms-sporočila in je skratka ni pustil pri miru, pa je obtoženi sodnico prosil za nekaj minut odmora. A tudi ko se je vrnil v sodno dvorano in bi se morala razprava nadaljevati, v njej ni mogel zdržati. Zato je sodnica odredila še daljši odmor.

Prijateljicam ni veliko govorila

Še pred Lipičem so o odnosih med pokojno in obtoženim spregovorile tri prijateljice Yolande Rodriquez, vse njene rojakinje, ki pa zdaj že nekaj let živijo v Sloveniji. Njihove izpovedi so bile podobne. Družile so se, s Fernandez Cruz in Albo Nido Aguina pa skupaj tudi delale v lokalu Chrystal. Vse so dejale, da jim je Yolanda občasno potožila o težavah, ki naj bi jih imela z Laubičem. A prav veliko tudi ni govorila o zasebnem življenju. Potožila naj bi, da je, kadar je popil preveč alkohola, vpil. Bil pa naj bi tudi ljubosumen. Nikoli pa ni nobena videla, da bi se do nje vedel nasilno. Vedele so tudi za njegovo prepoved približevanja Yolandi. Ko se je Yolanda odselila iz Celja, prijateljicam ni povedala, kam natančno je odšla in kje živi. A so stike ohranile in se po telefonu večkrat slišale.

Tudi dan pred umorom, ko sta se pokojna in Alba Nilda Aguino dogovorili, da bosta šli na kavo. A se to ni zgodilo, ker je Yolanda prej obležala v mlaki krvi, potem ko jo je Laubič zabodel z nožem. Na sodišču je pričala tudi vzgojiteljica iz vrtca, ki je imela v svoji skupini njunega sina. Povedala je, da je v vrtec s sinom pogosteje prihajal oče, ki je bil tudi zelo skrben. 27. januarja lani je prišla v vrtec po sina mama in ga odpeljala. Od takrat ga v vrtcu niso več videli. Oče pa je še dolgo po tistem hodil spraševat, ali je mati sina morda vendarle še pripeljala v vrtec.