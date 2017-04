Sprehod po divji poti med Vodnikovo cesto in Kinom Šiška so organizatorji poimenovali jutrišnji dogodek, ki se bo začel ob 11. uri. »Vzeli si bomo čas, da spoznamo tihe in prevečkrat spregledane rastlinske prijateljice, ki nam imajo marsikaj povedati,« vabijo v Zavetišču za zavržene rastline. Sprehajalcem se bo pridružil tudi poznavalec rastline ter ustanovitelj in direktor Cvetnega zavoda Blokar Jan Kozamernik.

Udeleženci se bodo zbrali na avtobusnem postajališču pred Bolnico Petra Držaja in na približno uro in pol dolgem sprehodu odkrivali zelenje v šišenski četrti, ki se razprostira med Vodnikovo cesto in Kinom Šiška. Sobotni sprehod po šišenskih divjih poteh je že drugi zapored, še eno odkrivanje rastlin pa organizatorji pripravljajo čez en teden, torej v soboto, 29. aprila. Sprehode pripravljajo v okviru prvega dela razstav pod skupnim imenom Mlada ženska umetnost v Šiški.