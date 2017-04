V podaljšku so do uspeha prišli nogometaši Manchester Uniteda in Ajaxa, ki so ugnali Andelecht in Schalke, v loteriji enajstmetrovk pa so imeli nogometaši Lyona več sreče od istanbulskega Bešiktaša.

Tudi v podaljšku priložnosti ni manjkalo, gostom je veselje nekajkrat čudežno preprečil domači vratar Fabri , ki se je oddolžil ekipi za napako pri enem izmed dveh golov tekmecev na prvi tekmi, gol bi lahko dosegli tudi Turki. A mreže so mirovale vse do enajstmetrovk. V strelih z bele točke so nogometaši pokazali več učinkovitosti, zadeli so prvih 12 strelov, nato pa je za Turke zgrešil Srb Duško Tošić , vratar Anthony Lopes mu je strel ubranil. Po njem so zgrešili tudi Francozi, dokončno pa je gostitelje pokopala Lopesova obramba strela Hrvata Mateja Mitrovića , še pred časom učenca slovenskega trenerja pri Rijeki Matjaža Keka.

Gledalci v Istanbulu so videli odlično tekmo, ki si je ne bi sramovala niti liga prvakov. Na njej ni manjkalo razburljivih dogodkov, lepih priložnosti, strelov in obramb vratarjev. Gosti iz Lyona so jih imeli več, a v rednem delu so bili rezultatsko boljši Turki. Osrednji vlogi sta igrala Anderson Talisca na strani domačih in Alexandre Lacazette na strani gostov. Bila sta daleč najbolj aktivna v napadalnih poskusih, učinkovitejši pa je bil Brazilec, ki je poskrbel za oba gola Bešiktaša, njegova prva v evropskih tekmovanjih.

Potreben je bil podaljšek, v njem pa se je vendarle pokazala kakovostna premoč nekdanjih evropskih prvakov, ki so premoč kronali z golom Rashforda v 107. minuti, nato pa prednost obdržali do konca, čeprav so tudi Belgijci imeli svoje priložnosti, da bi presenetili.

Bruseljski Anderlecht se je odlično zoperstavil favoriziranemu Manchestru Unitedu. Ta je sicer v deseti minuti povedel z golom Henrika Mkhitaryana , a je v 32. nato Sofiane Hanni izenačil. Gosti so bili tri četrtine tekme nevarnejši tekmec, toda to kar so zapravili Angleži v zadnjem delu, je mejilo na znanstveno fantastiko: Zlatan Ibrahimović kar dvakrat, tako rekoč nemogoče pa sta zgrešila tudi Marcus Rashford in Paul Pogba .

Drama v Gelsenkirchnu

Dramo so videli tudi gledalci v Gelsenkirchnu, kamor je amsterdamski Ajax dopotoval s prednostjo 2:0. V prvem polčasu zadetkov ni bilo, nato pa so domači od 53. do 56. minute dosegli dva in skupni izid izenačili. V 80. minuti so Nizozemci ostali še brez izključenega Joela Veltmana, v 11. minuti podaljška pa prejeli še en gol in videti je bilo, da so v izgubljenem položaju. A so se rešili, do konca tekme so dvakrat zatresli mrežo, prvi gol je v 111. minuti prispeval Nick Viergever, drugega pa v zadnji minuti Amin Younes.

Celta je v Genku branila prednost, po prvem polčasu ni bilo golov, nato pa je Špance v vodstvo popeljal Pione Sisto. Toda domači, ki so potrebovali zmago z 1:0 ali 2:1, so hitro dobili upanje, štiri minute pozneje je izenačil Leandro Trossard. Psihološke prednosti do konca niso izkoristili, izid 1:1 je obstal, kar je pomenilo, da so napredovali Španci.