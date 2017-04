Prijeli osumljenca za napad v Dortmundu: ne terorizem, želel naj bi zaslužiti z delnicami

Nemška policija je danes prijela domnevnega napadalca na moštveni avtobus Borrussie Dortmunda, so sporočili iz nemškega tožilstva. Povedali so, da je bil njegov motiv finančen in ne terorističen. Gre za 28-letnega moškega rusko-nemškega porekla, ki so ga prijeli blizu mesta Tübingen.