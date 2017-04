Kazalo je, da je letošnja sezona za košarkarje Krke zavožena. Najprej so v finalu pokalnega tekmovanja klonili proti Olimpiji, nato je prišel še izpad iz lige ABA. Vodstvo kluba se je v težkih razmerah odločilo za menjavo trenerja in Dejana Mihevca je zamenjal Simon Petrov. Poteza najprej ni prinesla želenega rezultata, a se zdaj kaže, da je bila potrebna in pravilna. Vpliv Petrova na ekipo je namreč iz tekme v tekmo bolj viden. Najbolj očiten napredek je Krka dosegla v obrambi, v kateri z agresivnim pristopom lomi nasprotnike. To je na svoji koži v 5. krogu lige za prvaka občutila Olimpija, v 7. pa še Hopsi.

A pod vodstvom Petrova se ni izboljšala le obramba. Igralci so vse bolj sproščeni tudi v napadu, v katerem so v preteklosti igrali v krču. Na tokratnem gostovanju na Polzeli je v vrstah Novomeščanov izstopal Ronald Curry, ki je dosegel kar 31 točk, od tega sedem trojk, in pristal pri statističnem indeksu 28 ter s tem postal tudi Dnevnikov igralec kroga. Curry je sicer v Krko prišel poleti, potem ko je postalo jasno, da na Dolenjsko ne bo Ceole Clarka, ki je bil prva izbira takratnega trenerja Mihevca. Ker je v Evropo prišel naravnost z univerze, je potreboval nekaj časa, da se je seznanil s tukajšnjim načinom igranja, v zadnjem obdobju pa prikazuje predstave, kakršne so pri Krki od njega pričakovali že na začetku sezone.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je drugo mesto pripadlo Darwinu Davisu Jr., ki je z Rogaško ugnal Olimpijo, k tesni zmagi svojega moštva pa prispeval 23 točk, pet skokov in štiri asistence. Tretje mesto je zasedel Igor Tratnik (zmaga Zlatoroga proti Heliosu, 22 točk in šest skokov), četrto Miha Fon (zmaga Rogaške proti Olimpiji, 14 točk), peto pa Jakob Čebašek (poraz Hopsov proti Krki, 19 točk in deset skokov).