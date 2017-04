Poslanska skupina največje hrvaške opozicijske stranke SDP je včeraj v saboru vložila pobudo za nezaupnico vladi, ker ni storila nič konkretnega, da bi preprečila pogosto uporabo ustaškega pozdrava Za dom spremni v javnosti. Vložili pa so tudi interpelacijo proti ministru za finance Zdravku Mariću zaradi njegovih povezav s koncernom Agrokor.

Za SDP je posebej sporen ustaški pozdrav na spominski plošči umrlim pripadnikom hrvaških obrambnih sil (Hos) med vojno na Hrvaškem, ki je postavljena v Jasenovcu nedaleč od nekdanjega ustaškega koncentracijskega taborišča. Ustaši so med drugo svetovno vojno v Jasenovcu ubili več kot 70.000 Srbov, Judov, Romov in nasprotnikov takratnega ustaškega režima Neodvisne države Hrvaške (NDH).

SDP opozarja, da so po postavitvi sporne spominske plošče novembra lani sprožili razpravo v parlamentarnem odboru za ustavo, ki je sklenil, da napis žali vse žrtve ustaškega režima. Poudarili so, da ustaški pozdrav prepovedujejo hrvaška ustava in zakoni ter da je hrvaška pravosodna praksa nedvomno potrdila, da gre pri uporabi spornega ustaškega pozdrava za sovražni govor.

SDP je sprožila tudi postopek za glasovanje o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću zaradi njegovega domnevnega navzkrižja interesov pri vladnih potezah glede reševanje usode koncerna Agrokor in morebitne Marićeve odgovornosti pri spornih poročilih o poslovanju živilske družbe, medtem ko je bil njen direktor za strategijo in kapitalski trg, so še povedali za STA v poslanski skupini SDP.

Hrvaški sabor bo v 30 dneh odločil, kdaj bo zahteve SDP uvrstil na dnevni red saborske seje. Rok poteče v tednu pred hrvaškimi lokalnimi volitvami, ki bodo 21. maja. sta