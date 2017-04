Na včerajšnjem sestanku v mestni hiši so predstavniki civilne iniciative, ki nasprotuje zgraditvi zbirnega centra v Stanežičah, ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću predstavili svoje zahteve. Med drugim so župana pozvali, naj nemudoma ustavi vse aktivnosti v zvezi z gradnjo po njihovem mnenju spornega zbirnega centra. Župan v to pobudo ni privolil.

V civilno iniciativo so se krajani Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij sicer povezali pred dobrima dvema tednoma. Novica o tem projektu je namreč večino med njimi dosegla šele konec marca, ko je dolgoletni predsednik četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek zgraditev zbirnega centra napovedal v uvodniku lokalnega glasila. Ravno kršitev pravice do obveščenosti pa so številni navzoči na včerajšnjem sestanku omenili kot povod za nejevoljo. »Celoten revolt krajanov je prišel iz tega, ker s tem niso bilo seznanjeni,« je pojasnil eden izmed predstavnikov civilne iniciative in poudaril, da je njihov namen konstruktivno sodelovati z občino.

Nov načrt zbirnega centra Župan Janković je krajanom na sestanku predstavil novo verzijo skice, ki prikazuje umestitev bodočega zbirnega centra. Ta ni bila enaka delovni verziji, ki je bila objavljena v marčevski številki lokalnega glasila. »Napaka je bila v tem, da je Volavšek prehitro objavil delovno verzijo,« je dejal Janković in poudaril, da projekt še vedno ni dokončno pripravljen in da tudi sam še nima na voljo vseh podatkov o gabaritih objekta. »Ko bo projekt pripravljen, boste dobili razlago in natančne podatke,« je obljubil krajanom. Kdaj se bodo vnovič sestali, še ni povsem jasno. Na občini ocenjujejo, da bi bil projekt lahko pripravljen v roku pol leta do enega leta.