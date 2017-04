Vi vprašate, mi poiščemo odgovor: Na Ižanski cesti naj bi prihodnje leto gradili kanalizacijo

Naš bralec živi na območju ob Ižanski cesti, kjer kanalizacija še ni bila zgrajena. Zdaj uporablja čistilno napravo in pravi, da sosedje, predvsem novi stanovalci, ne vedo, ali naj počakajo na kanalizacijo ali naj si pomagajo sami, na primer z malo čistilno napravo, kot si je sam, ko se je pred letom in pol preselil na Ižansko cesto. Poleg tega se mu ne zdi primerno, da del Ljubljane, ki leži znotraj obvoznice, še vedno nima urejene kanalizacije. »Sem sem se preselil pred letom in pol in ves čas poslušal različne govorice, ko pokličem na občino, pa nihče ničesar ne ve. Naj le povedo, ali nameravajo narediti kanalizacijo ali ne. Da bomo vedeli, pri čem smo,« je dejal naš bralec Urh Vidmar. Občina je odgovorila na njegovo vprašanje, iz odgovora pa sledi, da bo moral na kanalizacijo še nekaj časa počakati.