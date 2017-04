Leto in pol je kranjsko tožilstvo potrebovalo za zahtevo za sodno preiskavo na podlagi policijske ovadbe iz novembra 2015 zoper Bojana Homana, nekdanjega podžupana ter poslanca in zdaj mestnega svetnika SDS v Kranju. »Na okrožno sodišče v Kranju smo 27. marca vložili zahtevo za preiskavo zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic,« so sporočili s kranjskega sodišča. Za opisano kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do petih let. Primer se sicer navezuje na zunajsodne poravnave oziroma mediacije, ki jih je zavodu Concordia iz Ljubljane plačala mestna občina Kranj iz proračuna. Po podatkih spletne aplikacije protikorupcijske komisije Erar je občina Kranj od leta 2004 temu zavodu plačala kar 800.000 evrov. Mediacije so bile namenjene urejanju sporov občanov Kranja, poravnave pa so kot mediatorji izvajali nekateri občinski uradniki ter tudi podžupan Homan in bili zanje posebej plačani.

Sebi odrejal plačilo

Popoldansko podžupanovo delo pa je imelo tudi ozadje. Na kranjski občini je bil prav Bojan Homan skrbnik pogodbe o mediacijah in s tem neposredno pooblaščen za plačilo zavodu, prek katerega je kot mediator delal tudi sam. Takoj ko je za časa županovanja Mohorja Bogataja postal podžupan, je v vlogi podžupana omogočil podvojitev cene zavodu Concordia s 50 na 100 evrov za eno mediacijo. Na občini so po javnem razkritju, da podžupan v resnici sam sebi odreja izplačila iz davkoplačevalskih žepov, izvedli notranjo revizijo, ki je jasno opredelila ravnanje Bojana Homana kot korupcijsko in pokazala številne nepravilnosti pri poteku mediacij. Policija je napisala kazensko ovadbo za dejanja iz leta 2011 šele leta 2015, na kranjskem tožilstvu pa so zahtevali dopolnila in zadevo meljejo že skoraj leto in pol.

Bojan Homan se do zdaj o očitkih in ugotovitvah občinske revizije in policije ni izrekel. Pogodba o mediacijah je veljala do konca leta 2014, novi župan Boštjan Trilar pa navkljub drugačnim napovedim ni ukrepal in glede sporne porabe proračunskega denarja mestna občina Kranj v tem primeru ni storila nič. Bojan Homan je bil na volitvah leta 2014 na listi SDS izvoljen v mestni svet, v katerem je med prvimi zavrnil podpis častnega kodeksa o ravnanju politikov na občini Kranj, ki ga je ocenil kot nepotrebnega, ker »nas v stranki SDS zavezuje naš kodeks, v katerem je zajeto vse potrebno, odgovarjamo pa volilcem«.