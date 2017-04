Na današnji redni letni skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) smo slišali le samohvalo in zadovoljstvo s poslovnimi, tekmovalnimi, organizacijskimi in športnimi dosežki v letu 2016. Med desetimi točkami dnevnega reda se je zgolj en delegat prijavil k razpravi. Vse sklepe so sprejeli brez glasu proti, kar pomeni, da je bilo ob vsakem glasovanju v zraku vseh možnih 29 zelenih kartončkov.

V primerjavi z letom 2015 so se prihodki v lanskem letu povečali kar za 1,4 milijona evrov. Proračun je tako znašal rekordnih 12,2 milijona evrov, kar je največ med vsemi slovenskimi panožnimi športnimi zvezami. NZS je največ prihodkov v lanskem letu pridobila iz medijskih pravic (3,3 milijona evrov), sponzoriranja in oglaševanja (2,1 milijona), od Uefe (2,1 milijona), z uradno trgovino NZS (861.000 evrov) in od Fife (705.000 evrov). Le pet odstotkov proračuna (605.500 evrov) zapolnijo z javnimi viri, še manj pa iz vstopnin (480.000 evrov). Največji strošek NZS lani so bili reprezentanca A (2,7 milijona), klubski nogomet in licenciranje (2,4 milijona), skupni stroški (1,8 milijona), mladinski nogomet (1,5 milijona), ženski in dvoranski nogomet (1 milijon evrov).

V letošnjem letu NZS načrtuje kar 13,1 milijona evrov prihodkov, kar pomeni povečanje proračuna za 850.000 evrov. Največje povečanje prihodkov, kar za 650.000 evrov, bo iz Fifine blagajne. Največji organizacijski zalogaj za NZS bo organizacija evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu v Sloveniji. NZS izbira tudi novega generalnega sekretarja, saj je trenutni vršilec dolžnosti Matjaž Jaklič. Prijavilo se je devet kandidatov, naslednik Aleša Zavrla bo znan do konca maja.

Na volitvah za četrto mesto podpredsednika je nekdanji nogometni sodnik Stane Glažar premagal nogometnega trenerja Bojana Prašnikarja z 18:11, potem ko je bil lani decembra izid neodločen 15:15. Trenerjev je v Sloveniji sicer več (1524) kot sodnikov (1089).

Na Dnevnikovo vprašanje, za kaj bo NZS porabila dodaten milijon evrov, ki ga je dobila na nedavnem kongresu Uefe v Helsinkih, je Radenko Mijatović pojasnil: »Ker gre za darilo Uefe, vsega denarja ne bomo porabili v enem letu, ampak ga raztegnili najmanj na dve leti. Denar bomo namenili za dogradnjo centra na Brdu pri Kranju, ženski nogomet, ker je v njem veliko več aktivnosti, dvoranski nogomet, regijske centre, strokovne kadre, izobraževanje, kakšnih 100.000 evrov pa tudi za pomoč majhnim klubom za infrastrukturo. Obenem se z Uefo in Fifo dogovarjamo še za dodatna sredstva za programe, ki so povezani z infrastrukturo, kot so igrišča, žarometi, umetna trava, saj smo vsa sredstva iz hat-tricka, ki so smo jih imeli do leta 2020, porabili za nogometni center na Brdu.«