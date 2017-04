Pogosto ne vemo, kaj storiti, ko nas sredi noči začne boleti zob, ko v nedeljo začutimo močne bolečine v trebuhu ali ko se pri otroku po piku žuželke pojavi oteklina. Ne vemo, ali bi morali obiskati zdravnika ali pa si lahko pomagamo sami. Zato je sklad Socialni Dunaj po zgledu nekaterih evropskih držav na Dunaju in v dveh zveznih deželah v okviru avstrijske zdravstvene reforme uvedel brezplačno zdravstveno telefonsko številko 1450.

Diplomirani zdravstveni tehniki bodo po telefonu dosegljivi 24 ur na dan vse dni v tednu. Po začetnih vprašanjih o kraju bivanja, starosti, spolu in zdravstvenih težavah bodo ocenili nujnost primera. Nato bodo klicateljem svetovali, ali potrebujejo zdravniško pomoč. Poleg tega bodo ljudem pomagali tudi z informacijami o zdravnikih v bližini in njihovih uradnih urah.

»Dunajčanom je s tem servisom ves čas na voljo vodnik po zdravstvenem sistemu. Diplomirani zdravstveni delavci uporabnikom ponujajo hitro in preprosto pomoč ter jih varno in po najkrajši možni poti usmerjajo do ustrezne obravnave,« je povedala dunajska mestna ministrica za zdravje Sandra Frauenberger. Če se bo pilotni projekt do konca leta 2018 izkazal za učinkovitega, bodo številko uvedli za vso Avstrijo.