Na razdalji dobrih 260 metrov je vozil s povprečno hitrostjo 130 kilometrov na uro. 32-letnik je bil tudi pijan, napihal je 0,67 miligrama alkohola v krvi. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, za vsakega od obeh prekrškov (hitrost in alkohol) je predvidena kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policisti so imeli v sredo med šesto zjutraj in šesto popoldne sicer tako imenovani maraton nadzora hitrosti. Tega voznika iz Maribora so sicer »ujeli« izven maratona, med katerim so previsoko hitrost namerili kar 1136 voznikom po vsej državi. Kljub napovedanim aktivnostim in kljub objavi natančnih lokacij nadzora je številka visoka. Hkrati pa so se policisti včeraj pohvalili, da so bile, morda tudi zaradi te akcije, v sredo naše ceste zelo varne. Zgodila se ni nobena nesreča s hujšimi, kaj šele smrtnimi posledicami. Tudi podatki o povprečnih hitrostih na izbranih merilnih mestih kažejo, da se je na dan maratona po slovenskih cestah vozilo počasneje, s čimer pa je namen takih akcij ne nazadnje tudi dosežen. No, razen še nekaterih »primerkov«: v Bovcu je neki voznik vozil 100 namesto 50 kilometrov na uro, na pomurski avtocesti pa je voznik divjal s 190 namesto 110 kilometri na uro. Enako hitrost so kršitelju namerili tudi na gorenjski avtocesti na odseku, kjer je hitrost prav tako omejena na 110 kilometrov na uro.

»Veliko je bilo voznikov, ki so v naseljih vozili več kot 80 kilometrov na uro, med njimi tudi precej mladih, in marsikateri je vozil tudi pod vplivom alkohola. Tako velike prekoračitve žal kažejo, da so na naših cestah še vedno posamezniki, ki ne spoštujejo nobenih pravil v prometu in tako ogrožajo sebe in druge,« je dejal Robert Vehovec iz sektorja prometne policije v upravi uniformirane policije in napovedal nove podobne akcije.