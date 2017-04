»Zaenkrat se o tem še odločamo, odločitev bomo sporočili 15. maja. Za nas obstajajo moralni zadržki, morali bomo preučiti vse argumente za ali proti,« je dejal Bernard Giudicelli, predsednik Francoske teniške zveze (FTF), ki ima v rokah odločitev, ali bo Rusinja dobila povabilo ali ne. Dejstvo, da bo zaradi nosečnosti manjkala tudi Serena Williams, pri odločitvi o Šarapovi ne bo igralo nobene vloge: »To sta dva drugačna primera, prirejamo turnir za grand slam in ne kakšne avdicije ali modne revije. Na imena ne smemo gledati.«

Šarapova ima še možnost, da si pariški turnir, ki se bo začel 28. maja, zagotovi tudi prek kvalifikacij, a mora naslednji teden na turnirju v Stuttgartu zbrati dovolj točk. Po izračunih bi morala turnir dobiti, ali se vsaj uvrstiti v finale.

Tekmicam se povabila zdijo sporna

Sicer nekonfliktna Angelique Kerber je dejala, da je malce čudno zanjo in ostale igralke, »da bo lahko naslednjo sredo Šarapova že igrala«. Izpostavila je številne dobre nemške igralke, ki bi lahko nastopile namesto Rusinje. Nekdanja ševilka ena Caroline Wozniacki je šla še dlje in dejala, da so povabila nespoštljiva do drugih igralk.

Prav tako jo je zbodla Francozinja Alize Cornet, ki je na svojem twitter profilu sporočilo ženskega teniškega združenja WTA o tem, kako tenis potrebuje Marijo, komentirala s pikrim »kako, prosim?«. Oglasil se je celo škotski as Andy Murray, ki je komentiral, »da si je potrebno pot nazaj priboriti,« s čimer je bil kritičen tako do organizatorjev kot do Rusinje. V bran ji je stopila le peta igralka sveta Simona Halep: »Menim, da je upravičena do povabil, saj je nekdanja številka ena in zmagovalka grand slam turnirjev«.