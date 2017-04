Za požar v Notranjih Goricah je bila kriva starejša krušna peč, ki je dalj časa niso uporabljali, ko pa so v njej zakurili, se je močno pregrela in zato so se vneli predmeti na njej. Požar je opazila stanovalka, ki je bila v prvem nadstropju. Odhitela je v pritličje, odprla vrata in takrat je vanjo butnil val vročine ter jo lažje poškodoval. Nastalo je za deset tisoč evrov škode, policisti pa ugotavljajo, da bi šlo pri tem požaru lahko za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Okoli pol desete zvečer pa je v sredo zagorelo še v hiši na Jarški cesti v Ljubljani. Zagorelo je v kurilnici, in sicer naj bi se vneli predmeti ob peči. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Šmartno, ki so s pomočjo lestve iz hiše rešili eno osebo, požar pogasili in prezračili prostore. Zaradi suma na vdihavanje dima oziroma plina pa so s kraja na preventivni pregled v zdravstveno ustanovo odpeljali dve osebi. Obveščena je bila tudi dežurna plinarna, ki je zaprla dovod plina.