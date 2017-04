Amazon že dolgo ne slovi kot podjetje, ki bi imelo bleščeč odnos do zaposlenih v skladiščih. V preteklih letih se je zaradi slabih delavnih pogojev in nizkih plač zvrstilo že več stavk delavcev, najnovejši razlog za razburjenje pa je postala sporna praksa nagrajevanja prisotnosti zaposlenih v nemških skladiščih. V teh dela okoli 12 tisoč ljudi.

Nemška zakonodaja delavcem omogoča prejemanje polne plače tudi v času bolniške odsotnosti, zdravniško potrdilo pa morajo predložiti šele po treh dneh odsotnosti. To očitno ni dišalo ameriškemu spletnemu velikanu, ki je doma vajen drugačnih praks, zato se je problema lotil na neobičajen način. Zaposlenim v nekaterih nemških skladiščih je pričel izplačevati posebne nagrade v višini med 6 in 10 odstotki mesečne plače, če so imeli manjše število bolniških odsotnosti. Tovrstne nagrade se na prvi pogled ne zdijo sporne, a trik je v tem, da se ne nanašajo zgolj na odsotnost posameznika, temveč celotnega kolektiva.

V podjetju odločitev utemeljujejo z željo, da bi na delovnem mestu vzpodbudili kulturo pozornosti za dobrobit in varnost sodelavcev. Pravijo, da želijo z ukrepom zmanjšati predvsem število poškodb, ki bi lahko nastale ob malomarnem odnosu do varnosti sodelavcev in iz tega sledečih nesreč. Predstavniki sindikata delavcev pa v praksi vidijo predvsem poskus ustvarjanja negativnega vzdušja med zaposlenimi, ki bi zaradi želje po višjih bonusih pritiskali na sodelavce, naj na delo prihajajo tudi, ko so bolni.

Sindikati praksi zato v celoti nasprotujejo, zaradi nenavadnosti tovrstnih nagrad pa bi jim lahko nasprotovali tudi na sodišču.