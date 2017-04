Za Anaheim so na četrti tekmi, ki je bila v Calgaryju, zadeli Patrick Eaves, Nate Thompson in kapetan Ryan Getzlaf, vratar racmanov John Gibson pa je ubranil 36 strelov gostiteljev. Edini zadetek za Calgary je prispeval Sean Monahan.

Anaheim bo v konferenčnem polfinalu igral proti zmagovalcu dvoboja med Edmonton Oilers in San Jose Sharks; trenutno je izid v zmagah izenačen na 2:2. Hokejisti Anaheima imajo zdaj na voljo nekaj dni počitka ter več časa za pripravo na nadaljevanje končnice.

Kapetan Getzlaf je na čelu moštva, ki ima kar nekaj izkušenih hokejistov, ki so vajeni igrati tekme pod pritiskom. »Ko imaš v ekipi fante, ki so igrali na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in v Stanleyjevem pokalu, pomaga, ko pridejo tekme, na katerih enostavno moraš zmagati. Ti fantje so že bili v takšnem položaju, znajo pravilno odreagirati in pomagati ekipi v pravo smer. Mi ostali jim tako le sledimo,« je po zmagi dejal napadalec Andrew Cogliano.

Blizu napredovanju tudi St. Louis in Ottawa Hokejisti St. Louis Blues so zapravili prvi zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice na zahodu. Ekipa Minnesota Wild je bila namreč z 2:0 boljša v gosteh za prvo zmago v letošnji končnici, s čimer je zaostanek v zmagah za St. Louisom zmanjšala na 1:3. Ekipa Washington Capitals je na vzhodu v gosteh pri Toronto Maple Leafs vpisala zmago s 5:4 ter v seriji na štiri zmage poravnala izid na 2:2. Do zmage so prišli tudi hokejisti Ottawa Senators, ki so v gosteh pri Boston Bruins slavili z 1:0. Kanadske hokejiste iz Ottawe loči od napredovanja v drugi krog le še ena zmaga, saj so v seriji povedli s 3:1.