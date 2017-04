Hrvaška predsednica je v pismu predsednikom Evropskega sveta Donaldu Tusku, Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju in Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju poudarila, da je slovensko izvajanje uredbe o krepitvi nadzora schengenske meje med velikonočnimi prazniki povzročilo večurne zastoje na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško ob vrsti »neposrednih in trenutnih, kot tudi posrednih in potencialno dolgoročnih posledic, posebej, če bodo nadaljevali s takšnim načinom izvajanja uredbe«.

Po njenem so državljani članic EU »kazali izrazito nezadovoljstvo s takšno novo prakso, posebej z dolžino čakanja na nadzor na meji«, izpostavila pa še, da je meja postala ovira za prosto gibanje ljudi. »Moram poudariti, da se hrvaški državljani sprašujejo, kako to, da je bilo lažje vstopiti v Slovenijo in EU v času, ko Hrvaška ni bila članica EU, kot je zdaj, ko je članica. To je resnično absurdno,« je zapisala Grabar-Kitarovićeva.