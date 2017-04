Ponoči in jutri zjutraj bodo temperature v večjem delu države padle pod ledišče, zaradi česar obstaja nevarnost spomladanske pozebe, opozarjajo na agenciji za okolje. Vremenoslovci zato sadjarjem in vrtičkarjem priporočajo, da v petek in soboto rastline prekrijejo oz. izvajajo protislansko zaščito in tako zmanjšajo tveganje zaradi pozebe.

Veter je po poročanju uprave za zaščito in reševanje včeraj odkrival strehe in podiral drevesa predvsem v severni polovici države od Gorenjske pa vse do Prekmurja. Opozorilo zaradi močnega vetra severnih smeri pa še vedno velja. Močan veter bo pihal v zgornjem Posočju, pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji. Najmočnejši sunki bodo predvidoma dosegali hitrosti od 70 do 90 kilometrov na uro.