Sedmerica se sklicuje na tajne dokumente think tanka, Ruskega instituta za strateške študije, ki kažejo, da se je Rusija zelo trudila vplivati na ameriške volitve 8. novembra lani. Dokument iz lanskega junija kaže, da so v Kremlju predlagali propagandno kampanjo na spletnih družbenih omrežjih in v medijih, naklonjenim Rusiji, v katerih bi spodbujali izvolitev predsednika, ki bi se zavzemal za manj ostro politiko do Rusije.

V drugem dokumentu so opozarjali, da se demokratski kandidatki Hillary Clinton nasmiha zmaga. Tako so predlagali opustitev kampanje, v kateri so hvalili Trumpa, in se osredotočili na spodkopavanje zaupanja v ameriški volilni sistem ter napade na Clintonovo.