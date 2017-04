Košarkarska Olimpija je pred novo veliko blamažo. S četrtim zaporednim porazom v ligi za prvaka proti Rogaški si je močno priprla vrata za uvrstitev v polfinale. Ljubljančani tako niso izkoristili darila Krke, ki je ugnala Hopse. Zmaji tri kroge pred koncem za četrtouvrščenimi Polzeljani zaostajajo za zmago in ne odločajo več sami o svoji usodi.

Ker je bil nocojšnji obračun za Olimpijo vitalnega pomena, je trener Gašper Okorn v ogenj poslal tudi Nikolo Jankovića, pri katerem pa je bilo že med ogrevanjem očitno, da so njegove težave s hrbtom vse prej kot nedolžne. Gibal se je namreč sila okorno, brez protibolečinske injekcije pa srbski center zagotovo ne bi mogel stopiti na tivolski parket. A profesionalni šport je pač takšen, da od igralcev včasih zahteva tudi igranje ob hudih bolečinah. Jankoviću se je v igri poznalo, da je v zadnjih dneh počival in s soigralci ni treniral, saj je zgrešil marsikateri »zicer«. A ne glede na to ga je Okorn pustil v igri, ko pa se je najkoristnejši igralec rednega dela lige ABA ogrel, je predstavljal pomemben element v igri Ljubljančanov. Ti so sicer obračun začeli katastrofalno in bili kmalu devet točk v zaostanku. Olimpijin strateg ni okleval z minuto odmora, ki je njegove igralce prebudila. Poleg Jankovića je znova blestel Devin Oliver, ki je zmajem omogočil, da so na glavni odmor odšli s tremi točkami prednosti.

Olimpija je imela pobudo tudi v nadaljevanju, a so njeni nosilci hitro zašli v težave z osebnimi napakami. Zavoljo tega je padla agresivnost v obrambi, kar so gostje znali izkoristiti. Še naprej je bil nerešljiva uganka za ljubljansko obrambo Darwin Davis Jr., ob tem pa so Slatinčani prišli tudi do marsikaterega skoka v napadu. Ti so jih držali v igri za zmago, kar je močno jezilo direktorja zmajev Matevža Zupančiča, ki je živčno postopal v kotu dvorane. Ko sta zaradi petih osebnih napak pri gostih obračun končala Drobnjak in Šantelj, se je zdelo, da ima Olimpija tlakovano pot do uspeha. A Ljubljančanom tega ni uspelo izkoristiti, v tesni končnici pa so doživeli boleč poraz, ki jim je močno zmanjšal možnosti za uvrstitev v polfinale.

»Tokrat nismo odigrali tako, kot znamo. Olimpija se je to pot bolj kot ne premagala sama, saj so bili pod strahovitim pritiskom, kar se je poznalo v zaključku, ko so odigrali pod svojimi sposobnostmi,« je po tekmi povedal trener Rogaške Damjan Novaković. »Preprosto ne igramo tako, kot smo večji del letošnje sezone. Ne glede na vse pa ne smemo skloniti glav. V ligi za prvaka imamo še tri tekme, ki jih moramo dobiti. Če jih bomo, verjamem, da se bomo uvrstili v polfinale,« pa ostaja optimističen Olimpijin Nikola Janković.

Za prvaka, 7. krog Izidi: Hopsi – Krka 67:81 (20:26, 38:41, 64:53, Čebašek 19, 10 skokov; Curry 31), Zlatorog – Helios 74:67 (22:12, 46:34, 59:54, Tratnik 22; Bolčina 23) Olimpija – Rogaška 75:77 (16:17, 41:38, 61:57, Oliver 33; Davis Jr 23). 1. Krka 7 6 1 538:472 13 2. Rogaška 7 6 1 527:488 13 3. Zlatorog 7 4 3 506:493 11 4. Hopsi 7 3 4 490:528 10 5. Olimpija 7 2 5 540:522 9 6. Helios 7 0 7 455:553 7