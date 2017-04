Slovenska teniška reprezentanca je odlično začela dvoboje v drugi evro-afriški skupini Pokala federacij. Včeraj je v prvem krogu skupinskega dela v Litvi po šestih urah boja s 3:0 ugnala Švedsko ter si priborila pomemben uspeh v boju za napredovanje v prvo skupino. Danes se bo Slovenija pomerila z Južno Afriko, ki je morala včeraj z 0:3 priznati premoč Norveški.

Slovenijo je v vodstvo popeljala Dalila Jakupović, ki je sicer na svetovni lestvici najvišje uvrščena Slovenka, a ne igra na prvi poziciji, saj se upošteva lestvica z dne 10. aprila, ko je bila najvišje uvrščena Tamara Zidanšek. Jakupovićeva, ki je v Litvo pripotovala iz Bogote, je popustila v drugem nizu, kljub temu pa proti Cornelii Lister ni dopustila presenečenja. V nadaljevanju je navdušila Tamara Zidanšek, ki je premagala Johanno Larsson, ki je v Litvi edina igralka izmed najboljše stoterice. Svoje delo sta z odliko opravili tudi specialistka za igro dvojic Andreja Klepač ter lani najboljša mladinka na svetu 16-letna Kaja Juvan.

»Podlaga v Litvi je zelo hitra, zato je težko nadoknaditi zaostanek dveh ali treh iger,« je po prvem tekmovalnem dnevu iz Litve sporočil slovenski kapetan Andrej Kraševec. »Dalila je igrala dobo, v nadaljevanju dvobojev pa si ne sme več privoščiti takšnega padca v igri, kot si ga je v drugem nizu. Tamara pa je bila odlična. Z nekoliko več športne sreče bi lahko dobila že drugi niz, v tretjem pa je bila proti najboljši posameznici na turnirju znova prepričljivo boljša. Andreja in Kaja sta lahko igrali sproščeno, kar sta izkoristili. Začeli smo torej odlično, v nadaljevanju pa nas čaka še veliko dela,« sporoča slovenski kapetan.

Najmočnejši teniški turnir ta konec tedna poteka v Monte Carlu, kjer so stopili na igrišče vsi favoriti. Na prvem večjem peščenem turnirju sezone so sicer premagali svoje tekmece, a so se morali vsi za zmago krepko potruditi. Včeraj so morali vse svoje peščeno mojstrstvo pokazati Stan Wawrinka, Andy Murray in Rafael Nadal, tako da zvečer niso povsem sproščeno spremljali dvoboja nogometne lige prvakov med Monacom in Borussio Dortmund.

2. evroafriška skupina, 1. krog: Slovenija – Švedska 3:0; Jakupović – Lister 6:2, 4:6, 6:3, Zidanšek – Larsson 6:3, 3:6, 6:3, Klepač, Juvan – Awad, Persson , Norveška – Južna Afrika 3:0, 2. krog, danes: Slovenija – Južna Afrika, Švedska – Norveška.

Turnir serije masters 1000 v Monte Carlu, moški, 2. krog: Wawrinka (Švi, 3) – Vesely (Češ) 6:2, 4:6, 6:2, Murray (VB, 1) – Müller (Luks) 7:5, 7:5, Nadal (Špa, 3) – Edmund (VB) 6:0, 5:7, 6:3, Čilić (Hrv, 8) – Chardy (Fra) 6:3, 6:0, A. Zverev (Nem) – Lopez (Špa) 6:0, 6:4.