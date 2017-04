Poslanci bodo danes po nujnem postopku sprejemali zakon o drugem tiru. Jure Leben, državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu, je povedal, da je naglica nujna, da se bo podjetje 2TDK lahko prijavljalo na razpise za evropska sredstva (četudi nikjer v razpisni dokumentaciji ne piše, da je zakon pogoj za prijavo na razpis, saj lahko vlogo oddajo članice EU neposredno).

Tako se čas za tehtanje morebitnih alternativnih možnosti financiranja projekta izteka. Eno je pred dnevi predlagal ekonomist Jože P. Damijan, in sicer, da bi namesto Madžarske gradnjo drugega tira pomagali plačati – državljani.

Predlogi na ravni »akademske razprave«

Državljani in podjetja imajo po podatkih Banke Slovenije za 16,8 milijarde evrov vlog v bankah, podjetja pa za 5,5 milijarde evrov depozitov, za te pa dobivajo bagatelne obresti. »Država bi jim lahko dala možnost, da prek nakupa infrastrukturnih obveznic financirajo gradnjo proge Koper–Divača. In da pri tem še dostojno zaslužijo,« je navedel Damijan. Zakaj torej vlada, namesto da išče madžarske sovlagatelje in kredit Evropske investicijske banke (EIB) po 1,5-odstotni obrestni meri, ne bi raje izdala denimo 10-letnih infrastrukturnih obveznic po 1-odstotni obrestni meri in jih prodala domačim vlagateljem, sprašuje ekonomist. Domači vlagatelji bi s tem dobili varno naložbo (jamstvo države) z – za sedanje razmere – spodobnim donosom, ki pa je hkrati še zelo likvidna. Posameznik, ki bi kupil za 10.000 evrov obveznic, bi v desetih letih zaslužil za 1000 evrov obresti. Če pa bi, za primerjavo, depozit za pet let vezal pri NLB, bi dobil največ 257 evrov obresti.

Ali in zakaj je taka obuditev spečega kapitala (ne)realna, na ministrstvu za infrastrukturo in v vladi v dveh dneh niso odgovorili. Na finančnem ministrstvu pa menijo, da gre za »hipotetično alternativo financiranja projekta, ki je v tem trenutku še zelo splošna in predvsem na ravni akademske razprave«. Ministrstvo za finance bi moralo pred oblikovanjem stališča do tovrstne zadolžitve države predlog zelo podrobno proučiti v luči javnofinančne konsolidacije, a za kaj takega nimajo ne časa ne kadrovskih možnosti, so povedali.

Privrženec spreminjanja oblike financiranja, kot jo predvideva zakon, o katerem bodo poslanci razpravljali danes, ni niti Metod Dragonja, svetovalec direktorja v 2TDK, saj se »država najceneje zadolžuje (pri bankah, op. p.)«. Cena denarja pri obliki javno-javnega partnerstva je resda nekoliko višja, je dejal, »vendar po predlogu zakona stroške plačujejo uporabniki infrastrukture«.