Potem ko se je prejšnji teden končala javna razprava o predlogu zakona, s katerim želi finančno ministrstvo po navodilih ustavnega sodišča zagotoviti pravno varstvo lastnikom izbrisanih podrejenih obveznic in delnic bank, so predstavniki največjih lastnikov teh papirjev včeraj povedali, da predlog sicer vsebuje dobre rešitve, hkrati pa so našteli tudi pet slabih rešitev, zaradi katerih bi ga po njihovem mnenju ustavni sodniki ponovno ocenili za neustavnega.

Nad najvišje predstavnike oblasti

Helena Butolen iz odvetniške pisarne Šelih in partnerji je najprej omenila, da je vlada za tožnike predvidela preveč zahteven dostop do dokumentov, s katerimi bi lahko dokazovali, da so bili neupravičeno oškodovani. Med drugimi pripombami, za katere želijo, da jih ministrstvo upošteva pri sprejemanju zakona, se najzanimivejša nanaša na upravičenost do odškodnine. Predlog ministrstva določa, da bi bili imetniki izbrisanih podrejenih obveznic in delnic do odškodnine upravičeni samo, če bi bilo ugotovljeno, da so bili z izbrisom oškodovani bolj, kot bi bili, če bi šle banke v stečaj ali likvidacijo. Imetniki izbrisanih podrejenih obveznic in delnic pa želijo dokazati, da kljub navedbam takratne slovenske »trojke« – premierke Alenke Bratušek, finančnega ministra Uroša Čufarja in guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca – v letu 2013 ni bilo potrebe niti za izbris podrejenih obveznic in delnic niti za stečaje ali likvidacije bank. »Banke bi lahko tekoče poslovale naprej,« je dejala odvetnica.

Sodni postopki naj bi torej ugotavljali pravilnost izrednih, več milijard evrov vrednih ukrepov, ki so jih, domnevno v imenu najvišjih interesov države, sprejemali najvišji predstavniki oblasti. »Resnično dvomimo, da je bila metodologija za izračun bančne luknje, na podlagi katere je Banka Slovenija ukrepala, strokovno veljavna in utemeljena ter pravno priznana,« je dejal predsednik uprave Save Re Jošt Dolničar. Na to, za kako velike vložke gre, so pokazale tudi izjave glavnega izvršnega direktorja KD Group Aljoše Tomaža. »Za sanacijo bančnega sistema je Slovenija izbrala model, ki je najdražji in, kot ugotavlja Mednarodni denarni sklad, najbolj izpostavljen korupcijskim tveganjem,« je dejal.