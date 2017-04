Ukrajina je januarja letos sprožila postopek pred meddržavnim sodiščem v Haagu (ICJ), s katerim je želela doseči, da bi sodišče naložilo Moskvi, naj se vzdrži vsakršnih dejanj, ki bi lahko poslabšale ali razširile spor na vzhodu države in na Krimu, ki ga je Rusija anektirala. Ukrajina namreč trdi, da Rusija to počne s financiranjem separatistov na vzhodu Ukrajine, z njihovim oboroževanjem in opremljanjem pa tudi s pošiljanjem prostovoljcev.

Ni dokazov Toda ICJ je v svoji včerajšnji vmesni sodbi zavrnil zahtevo Ukrajine, da v skladu z mednarodno konvencijo za preprečevanje financiranja terorizma iz leta 1999 ukrepa proti Rusiji, ki da s podpiranjem proruskih upornikov na vzhodu Ukrajine krši določila te konvencije. Sodišče je ugotovilo, da pogoji za uvedbo začasnih ukrepov, kot jih določa ta konvencija, niso izpolnjeni, saj Ukrajina »ni predstavila nobenih dokazov«, da je bil denar iz Moskve porabljen na način, da bi »povzročal smrt ali težke poškodbe civilistom«. Po drugi strani mora Rusija spoštovati določila konvencije o preprečevanju vseh oblik rasne diskriminacije in omogočiti oziroma ne preprečevati krimskim Tatarom, »da vzdržujejo svoje reprezentativne institucije« na Krimu. Rusija, ki si je ukrajinski polotok priključila marca 2014, mora zagotoviti tudi dostop do izobraževanja v ukrajinskem jeziku. Hkrati je sodišče spomnilo obe strani na dogovor iz Minska, ki je bil dosežen s pomočjo mednarodne skupnosti in resolucije 2202 varnostnega sveta Združenih narodov, po katerem si bosta obe strani prizadevali za izvajanje dogovorjenih ukrepov, »da bi dosegli mirno rešitev konflikta«. Sicer pa sodišče še ni sprejelo odločitve o tem, ali sploh bo razsojalo o primeru, ki ga je sprožila Ukrajina, in če bo, kdaj. A tudi če bi bila razsodba manj salomonska in bolj v prid Ukrajine, to ne bi veliko spremenilo. Če se ozremo na prejšnje primere z drugih mednarodnih sodišč, razsodbe v škodo Rusije ne prinašajo tožnikom nič več kot morda moralno zadoščenje. Rusija se je namreč doslej sicer udeleževala procesov, vendar pa ni spoštovala razsodb, sama sodišča pa nimajo mehanizmov, da bi jih tudi uveljavila oziroma izvajala.

Izigrani delničarji Takšen slovit primer je tožba partnerjev in delničarjev naftne družbe Jukos, ker jim je Rusija ostala dolžna skoraj dve milijardi dolarjev. Partnerji so poskušali priti do svojega denarja prek evropskega sodišča za človekove pravice. Ker se je v začetku leta 2000 na premoženje Jukosa usedla ruska država, češ da je državno naftno podjetje tajkuna Mihaila Hodorkovskega, ostrega političnega nasprotnika Vladimirja Putina, utajilo za nekaj milijard rubljev davka, bi po razsodbi ESČP denar delničarjem morala izplačati Rusija. A je Moskva na vrat na nos sprejela ustavni zakon, po katerem država ni dolžna poplačati terjatev »propadlih« družb iz državnega proračuna. Še več. Putin je konec leta 2015 podpisal zakon, ki Rusiji omogoča, da zavrne sodbe mednarodnih sodišč, vključno s sodbami ESČP. Pred tremi leti je ESČP razsodilo v prid Gruzije, ki je tožila Rusijo, ker je leta 2006 brez razloga izgnala najmanj 2300 Gruzijcev. Sodišče ni verjelo razlagi Moskve, da se je to zgodilo v okviru izvajanja določil priseljenske zakonodaje in ne maščevanja za v Tbilisiju aretirane štiri ruske častnike. Rusija ni utrpela nikakršnih posledic. Veliko upanja nimajo niti sorodniki avstralskih žrtev malezijskega letala, ki je bilo sestreljeno nad vzhodno Ukrajino. Na ESČP so lani maja vložili tožbo proti Rusiji in Putinu. Letalo je bilo sestreljeno z raketo ruske izdelave, odvetniki pa poskušajo dokazati, da je kriva Rusija. Tožniki zahtevajo deset milijonov dolarjev odškodnine na ubito osebo. Rusija pa zavrača krivdo in je vnaprej sporočila, da sodbe ne bo priznala.