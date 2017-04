Nemška politika je bila po razglasitvi rezultatov ustavnega referenduma v Turčiji vidno razočarana. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je zmagal, in to s precejšnjo podporo Turkov, ki živijo v Nemčiji. Za uvedbo predsedniškega sistema v Turčiji, ki Erdoganu de facto daje diktatorske pristojnosti, je glasovalo več kot 63 odstotkov volilnih upravičencev, živečih v Nemčiji, ki so se volitev udeležili. S tem so v Nemčiji živeči Turki poskrbeli za val nezadovoljstva in zaprepadenosti med nemškimi politiki pa tudi v javnosti, češ, kako lahko ljudje, ki živijo v demokratični in svobodni družbi, svojim sonarodnjakom privoščijo življenje v diktaturi.

Proti dvojnemu državljanstvu Zaradi takšnega izida glasovanja v Nemčiji, ki ga zdaj mnogi analitiki secirajo in skušajo pojasniti, so se na mizo vrnila vprašanja o uspešnosti integracije okoli 3,5 milijona ljudi s turškimi koreninami, ki živijo v Nemčiji. V Nemčiji rojeni otroci državljanov tretjih držav imajo možnost, da poleg nemškega obdržijo tudi državljanstvo svojih staršev. Še pred nekaj leti pa je veljalo, da se morajo do 23. leta starosti odločiti za eno samo državljanstvo. V CSU zdaj predlagajo ponovno uvedbo te omejitve, saj da njena odprava ni prispevala k uspešni integraciji. V največji vladni stranki CDU Angele Merkel so spremembam naklonjeni. Notranji minister Thomas de Maiziere je dejal, da pravica do dvojnega državljanstva ne more segati v nedogled, torej tudi v tretjo ali peto generacijo. A za tovrstne spremembe je vladi verjetno zmanjkalo časa (volitve so jeseni), spremembam nasprotujejo tudi koalicijski SPD.

Zakaj so Turki glasovali, kot so? Erdogana je podprlo okoli 60 odstotkov v Nemčiji živečih turških državljanov, ki so se udeležili referenduma. Analitiki razloge za tako visoko podporo iščejo na različnih koncih. Nekateri poudarjajo, da so se v Nemčijo v 60. letih, ko je Nemčija s Turčijo zaradi pomanjkanja delovne sile podpisala poseben sporazum o delavski migraciji, selili predvsem Turki iz konservativnejših in delavskih okolij. Drugi opozarjajo, da imajo potomci turških migrantov še vedno slabše možnosti izobraževanja in zaposlovanja kot njihovi nemški vrstniki, zaradi česar tudi na tak način izražajo nezadovoljstvo z razmerami v Nemčiji. Vodja turške skupnosti v Nemčiji Gökay Sofuoglu je po referendumu za nemški tisk dejal, da ga rezultat v Nemčiji ne preseneča, saj odraža nezadovoljstvo tam živečih Turkov s tem, kako so obravnavani. Spet tretji opozarjajo, da je za Erdogana na referendumu glasoval le majhen delež od okoli 1,4 milijona volilnih upravičencev v Nemčiji, in zato temu ne pripisujejo velikega pomena. Opozarjajo tudi, da so Erdoganovi privrženci v Nemčiji bolje organizirani in so zato mobilizirali več volilcev kot nasprotni tabor. Kakor koli, izid referenduma je v Nemčiji poskrbel za kar nekaj slabe volje in razočaranja, ki ga v izjavah vodilnih politikov ni bilo mogoče spregledati. Slišati je mogoče tako pozive Erdoganu, da prevzema veliko odgovornost in naj sodeluje z opozicijo, kot opozorila, da je konec približevanja Turčije EU, ki da naj ustavi pogajanja.