V črno policijsko statistiko na Celjskem se bo vpisala tudi prometna nesreča, ki se je zgodila v torek zvečer okoli 20. ure na železniškem prehodu v bližini Dobriše vasi pri Petrovčah. Umrlo je 16-letno dekle, ki je letošnja šesta smrtna žrtev nesreč na cestah celjske regije. Dekle je bila sopotnica na prednjem sedežu. Tudi 19-letni voznik in 20-letni sopotnik, ki je sedel zadaj, sta se v nesreči zelo hudo poškodovala. Vsi trije so doma z območja Žalca. Devetnajstletni voznik je na prehod čez železniško progo, ki je označena le z andrejevim križem, zapeljal v trenutku, ko je iz smeri Celja proti Žalcu pripeljal potniški vlak, ki na tem odseku doseže že precejšnjo hitrost. Kot so nam povedali okoliški prebivalci, je strahovito počilo, vlak pa je vozilo potiskal pred seboj še nekaj deset metrov, preden se je ustavil.

Svetlobni sistem opozarja voznike

A to se ni zgodilo prvič, saj so se prav na tem nezavarovanem prehodu nesreče že dogajale. A tako tragične, kot se je zgodila v torek zvečer, domačini vendarle ne pomnijo. Zelo podobna se je zgodila pred štirimi leti, a se je, kot po čudežu, končala srečno. Tudi takrat so bili v vozilu trije ljudje, menda domačini, in ko jih je vlak, ki ga je voznik po vsej verjetnosti spregledal, zadel, jih je z avtomobilom odbilo na travnik ob progi, vozilo pa je po trku z vlakom pristalo na kolesih. Iz poškodovanega avtomobila so vsi trije potniki izstopili sami in to popolnoma nepoškodovani. »Imeli so res veliko srečo v nesreči,« pritrdi eden od domačinov, ki še danes ne more verjeti, da se je takrat vse končalo zgolj z materialno škodo.

Da omenjeni prehod velja za črno točko v občini Žalec, pa pritrdi župan Janko Kos. »Prav zaradi tega smo pred leti prvi v Sloveniji podprli Petra Koruna, ki je razvil svetlobni opozorilni sistem, ki na prihajajoči vlak voznike opozarja v križišču, približno dvajset metrov pred prehodom. Mi imamo sicer takšnih železniških prehodov brez zapornic v občini veliko, a se bojim, da vseh ne bo mogoče nikoli ustrezno zavarovati, saj to ni odvisno od občine, temveč predvsem od Slovenskih železnic,« razloži Kos. A če bi jih, se zaveda, bi vsaj tokrat verjetno ohranili vsaj eno mlado življenje. Pri nesreči so posredovali gasilci Poklicne gasilske enote Celje, ki so zavarovali širše območje ob železnici in iz vozila izvlekli mrtvo dekle, ki ji žal ni bilo več pomoči. Reševalci iz Celja in Žalca so oskrbeli voznika in drugega sopotnika v vozilu, ki sta se zelo hudo poškodovala, in so ju odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.