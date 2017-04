Gorela je hiša v Šenčurju

Včeraj po 16. uri je zagorelo v stanovanjski hiši na robu Šenčurja, v smeri proti Britofu. V družinski hiši Čelikovih je ogenj izbruhnil na ostrešju, a so ga gasilci domačega prostovoljnega društva s hitro akcijo omejili. Po avtolestvi so se povzpeli na streho, odstranili nekaj strešnikov in ukrotili zublje. Po do zdaj znanih podatkih poškodovanih k sreči ni bilo, precejšnja škoda pa seveda še ni ocenjena. Čeprav veliko ognja ni bilo videti, se je gost dim videl tudi iz sosednjih vasi.