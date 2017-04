Za ljudi, ki vsakdanjih opravil ne zmorejo več sami, lahko poskrbijo tudi njihovi bližnji, pravi, a jih je treba za to usposobiti. Prav tako jim je treba omogočiti, da gredo kdaj v miru na dopust. Slaba vest, ker ob svojcu niso vsako minuto, ne pomaga nikomur, je odločna.

Mnogi ljudje si želijo ostati doma, kolikor dolgo je to mogoče. Delno je to sicer odvisno tudi od tega, kako v posameznikovem okolju gledajo na eno in drugo možnost. V Evropi so začele starejše države članice oskrbo v domačem okolju krepiti že pred desetletji, v Nemčiji na primer pred četrt stoletja. Zdaj lahko premike v to smer vidimo tudi v novih članicah.

Pri ljudeh, ki jim dolgotrajna oskrba še ni na voljo, čeprav jo potrebujejo, in pri povezovanju že obstoječe pomoči. V Nemčiji smo imeli približno dve desetletji razprav, preden smo se sredi devetdesetih let odločili za takšne spremembe. Starejših ljudi, ki so potrebovali pomoč, je bilo vse več. Hkrati smo ugotavljali, da vse več starejših leži v bolnišnicah tudi potem, ko je akutno zdravljenje že končano.

Bolj kot pomoč medicine so potrebovali pomoč pri vsakdanjem življenju, ki pa takrat še ni bila urejena. Tako so ostajali kar v bolnišnicah, čeprav zanje to ni bilo najbolje, nji