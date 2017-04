Po prvi res vseslovenski akciji smo udeleženci Slovenijo temeljito očistili, hkrati pa evidentirali več sto divjih odlagališč. Ta odlagališča naj bi počistila komunalna podjetja, saj je bila količina odpadkov za ročno odstranjevanje prevelika. Pa se je kaj zgodilo? Evidence so pospravili v predale in pozabili nanje. Da bi divja odlagališča odstranili, je za gospode iz komunalnih podjetij preveč obremenjujoče delo.

Seveda so ves čas pridno hodili po svoje plače. Ko smo začeli še ločevati smeti v tri vrste zabojnikov in še v posebne zabojnike za papir in steklo, so nam vrli komunalci najprej povišali prispevek za odvoz, čez nekaj let zmanjšali število zbiralnikov in si vsako leto za novo leto veslo delili božičnice in še kak poračun po zaključnem računu.

Zdaj, po nekaj let trajajočih akcijah, je divjih odlagališč vsekakor več kot takrat, saj vem, da se neodgovornih posameznikov v nekaj letih ne da spreobrniti, če pa jo vsak nemarnež odnese brez kazni, pa niti v sto letih. Kazni je pa pri nas težko pisati, saj so inšpektorji vedno preobremenjeni, če slikaš nemarneža, ki smeti, se pa oglasi varuhinja.

Peter Zorman, Kranj