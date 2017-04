Kaj je megabomba, ki so jo Američani odvrgli na Afganistan? Kršenje prav vseh pravil mednarodnega prava tako o zračnem prometu kot o ozemeljski celovitosti. Mediji so o tem poročali zelo omejeno. Kot da bi bila recimo bomba v obliki letal nad newyorška dvojčka tudi omenjena z enim samim stavkom.

Bistvo problema dojemanja svobode v demokraciji je to, da večina ljudi iz medijev ne sliši dejanske resnice. Kaj je bila vojna v Libiji? Kje je iraško orožje za množično pobijanje? Ne pričakujem, da bodo povedali, katero slovensko podjetje je pred precej leti precej tega izvozilo v Irak, dejstvo je, da teh zalog niso našli ali pa so bile uničene.

ZDA so z vojno sprožile notranje boje v Libiji in tako gospodarsko uničile državo. In samo vprašanje časa je, kdaj se bo njihova politika v trenutku spremenila in bodo začeli Libiji pomagati na način, da bodo ameriška podjetja tam prevzela večji del črpališč. Rex Tillerson kot ameriški zunanji minister ima s tem 45-letno prakso, vključno z Rusi. Kritičnega odnosa ljudi do tega tudi v Sloveniji ni; včasih se zdi, da je informacija o tortici prvi dame za gledalce tukaj večjega pomena kot dejstvo o ameriškem legaliziranem pobijanju na tujem.

Nobena od televizij tudi ni povedala, da imajo matere otroke in otroci svoje starše radi tudi v revnih okoljih, pogosto še bolj kot v tistih, kjer imajo otroci dovolj vsega. In ameriška politika najprej zakrivi smrt mnogih izmed teh ljudi, potem pa se čudi, od kod novi in novi teroristi. Hkrati pa zahodni mediji zaradi nekaterih ekstremnih posameznikov predstavljajo islam samo v njegovem ekstremnem delu. Skoraj dve milijardi ljudi sodi vanj in to niso samo teroristi. Večina se jih bori za življenje in preživetje v mnogo težjih razmerah, kot jih imamo v razvitem svetu, predvsem pa ob bistveno manjši varnosti.

Za konec še en preprost namig: prodajanje zgodb o stopnjevani napetosti med ZDA in Rusijo je namenjeno politični propagandi, ki bi še najbolj sodila v kategorijo selektivne demence, kar sicer v politiki že skorajda postaja standard. ZDA in Rusija bodo namreč delale v medijih cirkus zato, da se bosta oba imperija lahko širila. In da bodo podjetja, ki proizvajajo orožje in so blizu krogom, ki obe državi vodita, ustvarjala nove dobičke. Tehnični napredek v teh državah omogoča prevlado nad manj razvitimi.

In koga napasti zdaj? Koliko milijonov mrtvih bo še potrebno, da bo povprečen Evropejec razumel, da imajo matere na Bližnjem vzhodu enako rade svoje otroke kot naše? Čas bi bil, da se kdo začne ukvarjati tudi z Organizacijo združenih narodov (OZN). Ta je v posmeh človeštvu ne le zaradi Bosne, Ruande in drugih tragedij človeštva, ampak tudi zato, ker ob vsej akademski pameti tam zbrani niso sposobni ne preprečiti ne zaustaviti nobene vojne.

In zakaj recimo OZN ne vodi ženska?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap